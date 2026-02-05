A despedida de ‘Rabo de Peixe’ já tem data de estreia na Netflix

A série açoriana regressa para o capítulo final. Os novos episódios acompanham o regresso de Eduardo à ilha e uma nova luta pelo futuro da comunidade.

A terceira e última temporada de Rabo de Peixe já tem data de estreia. A produção portuguesa, que se tornou um dos maiores sucessos nacionais da plataforma desde a estreia em 2023, regressa à Netflix a 10 de Abril.

Nos novos episódios, a história avança alguns anos e acompanha o regresso de Eduardo, personagem interpretada por José Condessa, depois de cumprir três anos de prisão. O reencontro com Rabo de Peixe traz memórias do passado, mas também um cenário profundamente alterado, marcado por interesses económicos e políticos que ameaçam transformar a ilha, expulsar famílias e colocar em causa a actividade piscatória que sustenta grande parte da população local.

O elenco principal regressa quase na totalidade, com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão novamente à frente da história. A estes juntam-se rostos já associados à série, como Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victoria Guerra. A última temporada conta ainda com novas participações, incluindo Joaquim de Almeida, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Criada por Augusto Fraga, que volta a assumir a realização em parceria com Patrícia Sequeira, Rabo de Peixe mantém a inspiração livre num episódio real ocorrido em 2001, quando uma grande quantidade de cocaína deu à costa na vila açoriana.

Netflix. Estreia a 10 de Abril (T3)

