A hora vai mudar um dia mais cedo do que no ano passado

Não é possível prever exactamente quando é que os dias vão ficar mais quentes e ensolarados, mas sabemos a data exacta em que o Sol começará a pôr-se depois das 20.00. A mudança para o horário de Verão ocorre sempre no último domingo de Março. Em 2026, isso significa que teremos noites mais claras um dia mais cedo do que no ano passado. Prepare-se para aproveitar as esplanadas até mais tarde.

Em que data os relógios avançam em 2026?

Na madrugada de sábado, 28 de Março, para domingo, 29, à 01.00 os relógios deverão ser adiantados para as 02.00 – no arquipélago dos Açores, os relógios devem ser adiantados da meia-noite para a 01.00. Mas, apesar de perdermos uma hora de sono, vamos ter dias mais longos, que nos permitirão aproveitar durante mais tempo a luz do sol.

Preciso ajustar os relógios manualmente?

A maioria dos aparelhos modernos com relógios embutidos – telefones, computadores, smart TVs, carros modernos – mudam sozinhos. No entanto, aparelhos mais antigos ou manuais – como relógios tradicionais, alguns carros e electrodomésticos – vão precisar de ser ajustados manualmente.

A que horas o Sol se vai pôr em Lisboa após o horário de Verão?

Agora o Sol está a pôr-se um pouco antes das 18.00. No domingo, 29 de Março, vai pôr-se às 19.58. No dia seguinte, 30, às 19.59, e depois disso sempre depois das 20.00. Quando chegarmos a 7 de Junho, já o Sol se estará a pôr depois das 21.00 – só a partir de 20 de Julho, é que a hora do pôr-do-sol começa a regredir.

Quando é que os relógios voltam a atrasar?

Permaneceremos no horário de Verão até que os relógios voltem a atrasar, a 25 de Outubro, das 02.00 para a 01.00, no caso de Portugal Continental e Madeira e da meia-noite para as 23.00 nos Açores.

