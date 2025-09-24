A Ler Devagar é um dos cafés-livraria mais bonitos do mundo

Quando abriu na Lx Factory, era única em Lisboa: dois andares, livros por todo o lado, café e vestígios da antiga gráfica.

Num mundo em que cada vez mais se vive online, é bom haver sítios onde as pessoas possam relaxar e conectar-se umas com as outras. A isso chama-se um “terceiro lugar”, como assinala a 1000 Libraries, uma revista de viagens para amantes de livros, que decidiu celebrar “esses espaços sociais cruciais entre a casa e o trabalho, onde as comunidades nascem, as ideias florescem e as relações humanas prosperam”. No top 10 dos cafés-livraria mais bonitos do mundo, a Ler Devagar, em Lisboa, representa Portugal.

Para escolher os vencedores, a 100 Libraries seleccionou primeiro 16 cafés-livraria pelo seu mérito e, depois, pediu à comunidade que votasse. Mais de 200 mil votos de leitores, entusiastas de cafés e urbanistas foram registados, e os resultados já foram divulgados. Minoa Pera, na Turquia, ocupa o 1.º lugar, mas também há um café-livraria português na lista: a Ler Devagar, na Lx Factory, está em 7.º lugar, entre a Ampersand Café & Bookstore, na Austrália (6.º lugar) e a Maison Assouline, no Reino Unido (8.º lugar).

“Este armazém de impressão transformado em livraria/centro cultural fica em Lisboa, Portugal, e mantém grande parte do seu design industrial. Com livros que se estendem do chão até às paredes altas do armazém, é um espaço único, com uma enorme e antiga impressora e uma icónica instalação artística de um ciclista voador suspenso no ar”, lê-se no artigo da 1000 Libraries sobre o café-livraria lisboeta.

Fundada por José Pinho (1953-2023), a Ler Devagar está na LX Factory desde 2009, dez anos depois de ter nascido nas antigas instalações da Litografia de Portugal, no Bairro Alto. Com cerca de 600 m² e um pé direito de 14 metros, conta com um acervo de mais de 40 mil títulos novos e cerca de dez mil usados. Além disso, funciona como galeria e oferece também restaurante e café, tornando-se num verdadeiro ponto de encontro cultural em Lisboa.

Estes são os 10 cafés-livrarias mais bonitos do mundo:

1. Minoa Pera, em Istambul, Turquia

2. The Used Book Café at Merci, em Paris, França

3. Halle Saint-Pierre, em Paris, França

4. Péniche L’Eau et les Rêves, em Paris, França

5. Cafebrería El Péndulo Polanco, na Cidade do México, México

6. Ampersand Café & Bookstore, em Sydney, Austrália

7. Ler Devagar, em Lisboa, Portugal

8. Maison Assouline, em Londres, Reino Unido

9. Bibliothèque NYC, Nova Iorque, EUA

10. Livraria Funambule, em Petrópolis, Brasil

