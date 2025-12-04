A maior digressão de sempre de Rosalía vai passar por Lisboa

A artista catalã regressa aos palcos portugueses com um espectáculo inspirado no seu novo álbum conceptual. Os concertos estão marcados para Abril, na Meo Arena.

Rosalía anunciou a maior digressão da sua carreira, a LUX Tour 2026, que passará por Lisboa nos dias 8 e 9 de Abril de 2026, na MEO Arena. Este regresso ao palco português servirá para apresentar o seu quarto álbum de estúdio, Lux, um trabalho conceptual e orquestral que marca uma nova etapa na carreira da artista catalã. Gravado com a London Symphony Orchestra e com colaborações de Björk, Carminho, Yves Tumor, Estrella Morente e Sílvia Pérez Cruz, o disco expande os horizontes da pop, combinando música clássica, electrónica e referências simbólicas de temática religiosa.

Cantado em 13 línguas – do espanhol ao mandarim –, Lux mistura arranjos grandiosos e instrumentação complexa, convidando a uma escuta atenta. Rosalía explora temas como desejo, culpa, espiritualidade feminina e relações amorosas, incluindo farpas subtis a ex-parceiros, mas mantém sempre uma abordagem artística sofisticada.

Este é o regresso da artista a Portugal depois de ter actuado no Primavera Sound, no Porto, em 2023, e à maior sala de espectáculos do país, onde actuou em 2022. Na altura, esteve a apresentar o álbum Motomami. A pré-venda dos bilhetes começa dia 9 e a venda no dia 11, ainda não foram divulgadas informações sobre os preços.

MEO Arena (Parque das Nações). 8-9 Abr (Qua-Qui)

