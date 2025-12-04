Subscrever
Notícias

A maior digressão de sempre de Rosalía vai passar por Lisboa

A artista catalã regressa aos palcos portugueses com um espectáculo inspirado no seu novo álbum conceptual. Os concertos estão marcados para Abril, na Meo Arena.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Rosalía
DR | Rosalía
Rosalía anunciou a maior digressão da sua carreira, a LUX Tour 2026, que passará por Lisboa nos dias 8 e 9 de Abril de 2026, na MEO Arena. Este regresso ao palco português servirá para apresentar o seu quarto álbum de estúdio, Lux, um trabalho conceptual e orquestral que marca uma nova etapa na carreira da artista catalã. Gravado com a London Symphony Orchestra e com colaborações de Björk, Carminho, Yves Tumor, Estrella Morente e Sílvia Pérez Cruz, o disco expande os horizontes da pop, combinando música clássica, electrónica e referências simbólicas de temática religiosa.

Cantado em 13 línguas – do espanhol ao mandarim –, Lux mistura arranjos grandiosos e instrumentação complexa, convidando a uma escuta atenta. Rosalía explora temas como desejo, culpa, espiritualidade feminina e relações amorosas, incluindo farpas subtis a ex-parceiros, mas mantém sempre uma abordagem artística sofisticada.

Este é o regresso da artista a Portugal depois de ter actuado no Primavera Sound, no Porto, em 2023, e à maior sala de espectáculos do país, onde actuou em 2022. Na altura, esteve a apresentar o álbum Motomami. A pré-venda dos bilhetes começa dia 9 e a venda no dia 11, ainda não foram divulgadas informações sobre os preços.

MEO Arena (Parque das Nações). 8-9 Abr (Qua-Qui)

🎭 Mais cultura: arte, livros, música, teatro e dança em Lisboa

Também poderá gostar
