Abriu em Lisboa a primeira parafarmácia sem funcionários da Europa

Adeus, filas. Olá, compras de beleza sem caixas registadoras. Faça o que fizer na nova Pharma&Go, não segure a porta a um desconhecido.

Para a maioria de nós, ir à farmácia é uma tarefa rotineira: precisamos apenas de lá dar um salto à hora de almoço, aviar a receita ou agarrar num desodorizante e sair. O problema é que, muitas vezes, dá por si preso atrás de 15 pessoas, com o cliente na frente da fila a viver, aparentemente, o seu primeiro dia na Terra.

Diga adeus a este suplício. O último nível do self-service chegou oficialmente, com a abertura da primeira parafarmácia totalmente autónoma da Europa. Isso significa que não há ninguém para o receber, zero caixas e absolutamente nenhumas filas. Basta encostar o seu cartão de pagamento à porta para entrar, pegar nos seus produtos de cuidados de pele ou vitaminas e sair directamente enquanto a tecnologia trata da conta.

Pode encontrar esta farmácia digna do Black Mirror em Lisboa, mais especificamente no Parque das Nações. Chama-se Pharma&Go e ostenta um sistema de câmaras no tecto, sensores de peso nas prateleiras e inteligência artificial para monitorizar o que recolhe, mantendo todo o espaço a funcionar de forma totalmente autónoma. Os funcionários só lá vão para repor o stock das prateleiras.

O que é uma parafarmácia?

Pense nela como o derradeiro recreio de saúde, beleza e bem-estar, mesmo ao lado de uma farmácia tradicional. Lembra-se das farmácias francesas que invadiram os feeds do TikTok de toda a gente, onde os amantes de beleza procuravam pérolas virais de cuidados de pele e produtos básicos de maquilhagem tornados fenómenos globais? É um pouco assim, excepto que este espaço lisboeta as supera ao eliminar totalmente os funcionários.

Embora estas lojas não vendam medicamentos sujeitos a receita médica, estão repletas de tudo o resto, como marcas de culto de cuidados de pele, fórmulas para bebés, equipamento de higiene oral e suplementos vitamínicos.

Como funciona uma parafarmácia autónoma?

Tudo começa na porta da loja, onde apresenta o seu método de pagamento, como um cartão de crédito, cartão de débito ou telemóvel. Assim que o sistema valida o seu cartão, a porta destranca-se e pode entrar para dar uma vista de olhos.

No entanto, há um detalhe crucial a ter em mente se estiver a fazer compras com amigos: assim que a porta se fecha atrás de si, o cartão usado na entrada fica ligado digitalmente a todos os que entraram consigo exactamente naquele momento. Como resultado, quaisquer produtos que os seus amigos levem serão cobrados no seu cartão à saída. Escolha os seus companheiros de compras com prudência.

A beleza do sistema é a ausência absoluta dos aborrecimentos tradicionais. Melhor ainda, foi concebido para libertar os verdadeiros profissionais de saúde para que se possam focar nas pessoas, e não a fazer scan a códigos de barras.

“Cada vez mais, estamos a investir em soluções que nos permitem manter os farmacêuticos e os profissionais focados na vertente clínica, e reduzir o tempo que gastam em tarefas puramente comerciais”, disse Catarina Dias, a farmacêutica que gere a Pharma&Go, à Euronews.

Cuidado com as boas maneiras

Se está a pensar que isto soa a receita para um desastre tecnológico ou ao paraíso dos larápios, as estatísticas dizem o contrário. A loja abriu na realidade no final do ano passado e tem sido um sucesso desde então, com uma taxa de erro de IA inferior a 2%.

De facto, segundo Catarina Dias, as únicas verdadeiras falhas são causadas por humanos excessivamente educados. Como as câmaras no tecto rastreiam os grupos com base em quem passa pela porta em conjunto, as boas maneiras à moda antiga vão custar-lhe caro. A loja já registou um incidente em que um cavalheiro segurou a porta para uma desconhecida que entrava atrás dele. A IA assumiu que estavam a fazer compras juntos, e o pobre homem acabou a pagar acidentalmente toda a conta dela.

Embora os criadores tenham construído este oásis tecnológico a pensar nos millennials munidos de smartphones, as suas maiores fãs são as avozinhas de 80 anos de Lisboa – uma das cidades mais bonitas do mundo, recorde-se. Afinal, evitar uma fila claustrofóbica é um desejo universal, independentemente do ano em que se nasceu.

Já que chegou até aqui, leia ainda a nossa carta de amor ao “turismo de supermercado” e descubra por que adoramos visitar supermercados locais nas férias.

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