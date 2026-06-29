Perguntámos a 24 mil pessoas se descreveriam a sua cidade como bonita. O resultado do inquérito global da Time Out colocou a capital na quinta posição.

A maioria dos lisboetas considera a sua cidade bonita. 74% dos lisboetas, para sermos precisos. E nós? Bem, é óbvio que nós concordamos – e é por isso que passamos a vida a elogiar a luz que envolve tudo num brilho dourado, a procurar segredos na calçada, a admirar azulejos nas paredes, a fotografar fachadas coloridas, a estender mantas nos mais belos jardins, a subir a miradouros e a embeiçar-nos pelo Tejo.

A Time Out fez o seu inquérito anual e 24 mil pessoas de cidades de todo o mundo responderam. Uma das perguntas era simples e directa: descreveria a sua cidade como "bonita"? Muitos disseram que sim – e os alfacinhas fizeram-no de forma massiva. É por isso que Lisboa conquistou a quinta posição do ranking das cidades mais belas e fotogénicas, com um total de 74% de respostas positivas.

E a grande vencedora, qual foi? A Cidade do Cabo, com uns impressionantes 86% dos habitantes a descrever a "Mother City" como bonita – mais do que qualquer outra cidade inquirida. Logo a seguir à capital da África do Sul ficou Edimburgo, na Escócia (com uma pontuação de 84%) e Sydney, na Austrália (com 78%).

Portugal é o único país com duas entradas no top 10: além de Lisboa, também o Porto teve direito a destaque pela sua beleza. Conquistou o oitavo lugar, à frente de Medellín e de Riga, com 67% de respostas positivas.

Veja, abaixo, as 10 cidades mais bonitas do mundo de acordo com os leitores da Time Out.

Cidade do Cabo, África do Sul – 86% Edimburgo, Escócia – 84% Sydney, Austrália – 78% Chicago, EUA – 77% Lisboa, Portugal – 74% Paris, França – 68% Estocolmo, Suécia – 68% Porto, Portugal – 67% Medellín, Colômbia – 66% Riga, Letónia – 65%

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