Acabaram-se os ciúmes, Lisboa: Doja Cat está de volta em 2026

Depois de uma primeira actuação em solo português no Rock in Rio Lisboa, em 2024, Doja Cat volta a Lisboa para tocar na MEO Arena, em Junho.

Doja Cat vai regressar a Lisboa para um concerto na MEO Arena, a 2 de Junho de 2026. A data integra a incursão europeia da Ma Vie World Tour, em torno do seu mais recente álbum, Vie, editado há dias. "Jealous Type" (vídeo abaixo) foi o single de apresentação.

A rapper norte-americana, que pisou solo português pela primeira vez no Rock in Rio Lisboa em 2024, estreia-se agora com um espectáculo em nome próprio, prometendo uma produção à altura do seu estatuto internacional.

A tour de Doja Cat arranca em Maio na Irlanda e passa por cidades como Dublin, Glasgow, Manchester, Birmingham, Londres, Lyon, Paris, Amesterdão, Hamburgo, Berlim, Cracóvia e Madrid, antes de terminar a 1 de Dezembro no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

A organização do concerto em Lisboa está a cargo da Live Nation. A pré-venda de bilhetes para o público geral começa a 3 de Outubro às 10.00, com uma pré-venda da artista e da promotora a abrir a 1 de Outubro. Os preços ainda não foram anunciados, mas os fãs já podem registar-se para a pré-venda através do site da Live Nation.

Antes desta confirmação, especulou-se que Doja Cat pudesse passar por Portugal na sequência da sua presença confirmada no Primavera Sound de Barcelona, mas foi agora confirmado que a capital portuguesa, com direito a um espectáculo próprio.

MEO Arena (Parque das Nações). 2 Jun (Ter)

