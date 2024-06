A Time Out diz

A Cidade do Rock instala-se no Parque Tejo a 15, 16, 22 e 23 de Junho. Saiba tudo sobre bilhetes, transportes e objectos proibidos no festival.

O Rock in Rio Lisboa está de regresso e em modo festa de aniversário: esta edição marca os 20 anos da versão portuguesa do maior festival do Brasil. Em 2024, tal como é habitual, a programação divide-se por dois fins-de-semana, o primeiro a 15 e 16 de Junho, o segundo a 22 e 23 do mesmo mês. Scorpions, Evanescence, Ed Sheeran, Jonas Brothers, James, Camila Cabello e Doja Cat são os cabeças-de-cartaz. Ivete Sangalo não falta, não podia faltar. Tal como um leque alargado de artistas portugueses, de Carolina Deslandes e Fernando Daniel a Ornatos Violeta e Peste & Sida. E há concertos que, mesmo sendo de bandas de covers, são muito aguardados: os Hybrid Theory, que se dedica ao legado dos Linkin Park, e Mamonas Assassinas – O Legado (leia a entrevista ao vocalista).

“All in Rio” é o mote deste ano, em que o festival se muda para o Parque Tejo. É um festival para todos e é por isso que, além dos concertos, não faltam uma roda gigante, um slide e uma Rock Street necessariamente transfigurada. O All Experience, o ESC Online Sports Bar, o School of Rock CineStage, a Somersby Cupido House, a Rota 85 ou o Chef’s Garden Continente são outros dos espaços que encontra no recinto. Para aproveitar a experiência ao máximo, criámos um guia completo para o Rock in Rio Lisboa. Está tudo aqui abaixo.

Bilhetes: quanto custam e onde comprar

Os bilhetes estão à venda no site do Rock in Rio Lisboa e na Worten, e custam entre 84€ (diário), 147€ (passe fim-de-semana) e 360€ (VIP diário). Para o primeiro dia do festival (15 de Junho) já só há bilhetes VIP, os normais esgotaram.

Transportes e como chegar ao recinto

Há várias ruas cortadas ou com o trânsito condicionado junto ao Parque Tejo. O melhor é não arriscar, embora, se quiser mesmo ou tiver de ir de carro até ao Oriente, existem dez parques de estacionamento da Telpark com preço especial a partir de 3,90 euros para 24 horas. Entre estes encontra-se os parques de estacionamento do Oceanário e Sete Rios.

A organização aconselha, no entanto, a utilização de transportes colectivos. O ideal é chegar à Gare do Oriente, seja de metro, autocarro ou comboio e daí seguir no shuttle da Carris até ao festival. Para o usar, é preciso comprar bilhete através da app Rock in Rio Lisboa: no dia, ida-e-volta custa 2€; se comprar antecipadamente, o valor desce para 1€.

A Carris tem várias carreiras de ligação ao shuttle: 750 (a partir de Algés); 728 e 782 (Cais do Sodré); 728, 759, 782 e 794 (Terreiro do Paço); 744 (Entrecampos); 705 e 708 (Roma-Areeiro); 728 (Portela); 705, 728, 744, 759 e 782 (Moscavide); 725 (Prior Velho). O 708 (Martim Moniz-Sacavém) e 26B (Parque das Nações Norte-Parque das Nações Sul) chegam perto do recinto. Quem usar a Linha de Sintra e a Linha da Azambuja também fica perto do Parque Tejo – a sete minutos a pé –, saindo na estação de Sacavém. Neste caso, quem apresentar o bilhete do festival pode comprar a viagem de ida-e-volta por 3€.

O Metro de Lisboa vai circular nos dias do festival até mais tarde. Com excepção das estações Olaias, Bela Vista e Encarnação, todas as estações da Linha Vermelha estarão abertas e a funcionar até às 02.30.

Os objectos proibidos no recinto

Antes de mais, é importante sublinhar que não podem entrar no qualquer tipo de alimentos e bebidas. A promotora especifica que “frutas rijas” como maçãs ou pêras não entram. Garrafas com tampa e com capacidade para de 330ml, também não. Assim como animais (excepto de assistência), latas (bebida e spray), capacetes, armas de fogo, armas brancas ou objectos cortantes, pontiagudos e perfurantes, selfie stick, chapéu-de-chuva, fogo-de-artificio ou pirotécnico, explosivos, equipamento fotográfico, som e imagem de grandes dimensões, tripés, malas e mochilas (de grandes dimensões), power banks (maiores do que um telemóvel), computadores e laptops, lasers e lanternas, cordas, cadeiras, substâncias tóxicas e drogas (medicamentos em grandes quantidades), embalagens de líquidos superiores a 100ml, e “outros objectos que possam ser considerados perigosos pelas autoridades competentes”, enumera a organização. “Não será aceite a entrada na Cidade do Rock de qualquer pessoa que demonstre um comportamento violento, agressivo, contrário à ordem pública ou que se recuse a desfazer-se de objectos não permitidos ou não autorizados”, lê-se no site do festival.

A que horas abrem os portões?

O festival abre portas às 13.00 e não entra mais ninguém a partir da 1.00 da madrugada.

Mapa do recinto

A melhor forma de ver o recinto antecipadamente, para melhor se orientar quando lá chegar, é através da tour virtual que está no site do festival.

Os horários dos concertos

Sábado, 15 de junho

Palco Mundo

16.00-17.00 Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa

18.00-19.00 Extreme

20.00-21.15 Evanescence

22.15-22.30 Show 20 Years

22.30-00.00 Scorpions



Palco Galp

17.00-18.00 Pluto

19.00-20.00 Living Colour

21.15-22.15 Europe

00.00-01.00 Hybrid Theory



Palco Tejo

15.00-16.00 Peste & Sida

17.00-18.00 Blind Zero

19.00-20.00 Rival Sons

21.15-22.15 The Legendary Tigerman



Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

Talk: Half Time Show

Música: Digituga – Portugal Virtual

Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

Música: Chelas É o Sítio

Cebola Mol (música)

Maria Morango (DJ)

Meninos do Rio (música)

Não Sou Eu, És Tu (podcast)

Pedro Durão (humor)

Pedro Gonçalves (Confessions Live by MegaHits)

RBL (música)

Soraia Tavares (música)

Domingo, 16 de junho

Palco Mundo

16.00-17.00 Fernando Daniel

18.00-19.00 Jão

20.00-21.15 Calum Scott

22.15-22.30 Show 20 Years

22.30-00.00 Ed Sheeran



Palco Galp

17.00-18.00 Jake Bugg

19.00-20.00 Carolina de Deus

21.15-22.15 Lukas Graham

00.00-01.00 Diego Miranda



Palco Tejo

15.00-16.00 Neyna

17.00-18.00 Iñigo Quintero

19.00-20.00 Laura Spencer Smith

21.15-22.15 Capitão Fausto



Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

Talk: Half Time Show

Música: Digituga – Portugal Virtual

Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

Música: Chelas É o Sítio

Bluay (música)

Diogo Barrigana (TikTok)

Guilherme Duarte + Vasco Elvas (humor)

Insert Coin (música)

João Blumël (O Verdadeiro Influencer)

Kiss Kiss Bang Bang (DJ)

Lua (Confessions Live by MegaHits)

Maria Morango (DJ)

Sábado, 22 de junho

Palco Mundo

16.00-17.00 Carolina Deslandes

17.00-19.00 Jogo Portugal-Turquia

19.00-20.30 Ivete Sangalo

21.30-22.30 Macklemore

23.30-23.45 Show 20 Years

23.45-01.15 Jonas Brothers



Palco Galp

15.00-16.00 Filipe Karlsson

17.00-19.00 Jogo Portugal-Turquia

20.30-21.30 Leigh-Anne Pinnock

22.30-23.30 James

01.15-02.15 DJ Kura



Palco Tejo

15.00-16.00 Fonzie

17.00-19.00 Jogo Portugal-Turquia

20.30-21.30 Dilsinho

22.30-23.30 Ornatos Violeta



Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

Talk: Half Time Show

Música: Digituga – Portugal Virtual

Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

Música: Chelas É o Sítio

Ana Arrebentinha (humor)

Bar Dançante (música)

Conguito (DJ)

Cubinho (podcast)

Inês Monstro (música)

Kenny Simões (TikTok)

Mamonas Assassinas – O Legado (música)

Miguel Carmona (Confessions Live by MegaHits)

Rafael Bailão (música)

Domingo, 23 de junho

Palco Mundo

16.00-17.00 Aitana

18.00-19.00 Ne-Yo

20.00-21.15 Camila Cabello

22.15-22.30 Show 20 Years

22.30-00.00 Doja Cat



Palco Galp

17.00-18.00 Soraia Ramos

19.00-20.00 Anselmo Ralph

21.15-22.15 Luisa Sonza

00.00-01.00 Pedro Sampaio



Palco Tejo

15.00-16.00 Danni Gato

17.00-18.00 Veigh

19.00-20.00 MC Cabelinho

21.15-22.15 ProfJam



Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

Talk: Half Time Show

Música: Digituga – Portugal Virtual

Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

Música: Chelas É o Sítio

April Ivy e os 20 anos Pop do Rock in Rio (música)

Conguito (DJ)

Dário Guerreiro (humor)

Gamiix (DJ)

Luana do Bem (humor)

Pânico com Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver (música)

Pikika (Confessions Live by MegaHits)

Sam The Kid & DJ Big, com Sir Scratch (música)

YouTube Revival 2010 com Kiko is Hot, Miguel Luz, Nurb, Pakistanman, Peperan e Soraia Carrega (YouTube)

Mais perguntas? Consulte as FAQ do Rock in Rio Lisboa 2024.