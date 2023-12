Scorpions, Evanescence e Extreme juntam-se ao cartaz do Rock in Rio

Os Xutos & Pontapés, acompanhados pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, completam o alinhamento do palco principal no primeiro dia do festival lisboeta.

Já se sabia o cartaz do Palco Mundo para o segundo dia do próximo Rock in Rio Lisboa, que celebra 20 anos em 2024. Agora, a organização confirmou mais um bloco de nomes, desta vez para o dia inicial do festival, que no próximo ano se realiza nos fins-de-semana de 15 e 16 e 22 e 23 de Junho. Dos grupos confirmados, destacam-se os Scorpions, que serão os cabeças de cartaz de dia 15.

Além dos veteranos do hard rock alemão, que nunca passam muitos anos sem tocar em Portugal, regressam também os norte-americanos Evanescence, cujo álbum de estreia, Fallen, foi editado há dez anos e fez sucesso com a sua mistura de rock gótico e nu-metal. Os Extreme, do herói da guitarra açoriano Nuno Bettencourt, são a outra confirmação internacional. Há ainda o inevitável concerto dos Xutos & Pontapés, desta feita acompanhados pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Os quatro nomes anunciados na noite de quarta-feira, 29, juntam-se a Ed Sheeran, Calum Scott, Jão e Fernando Daniel, já confirmados para dia 16. Agora resta saber quem vai tocar nos palcos secundários, e no segundo fim-de-semana. Os bilhetes diários custam 84€ e os passes para cada fim-de-semana valem 147€. Há ainda entradas VIP, à venda por 360€, e packs com T-shirts.

Parque Tejo (Loures). 15-16 e 22-23 Jun (Sáb-Dom). 84€-360€

+ O Musicbox faz anos e uns Pluto revigorados fazem a festa

+ Patti Smith também vem ao festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley