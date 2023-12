Patti Smith também vem ao festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley

Ainda nem há duas semanas noticiámos o regresso de Patti Smith a Lisboa, a 23 de Março do próximo ano, para um concerto na primeira edição do novo festival do CCB, o Belém Soundcheck, e ela já tem mais uma visita marcada, a 7 de Julho, no festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley.

"Sobre Patti Smith, não há muito a escrever que nunca tenha sido escrito. Pioneira do punk, heroína do underground e do mainstream nova-iorquinos, escritora, poeta, ícone. Daqui a uns anos, quando se falar dela, vai pensar-se que nunca existiu. Não há pessoas assim, dirão. Mas houve, ela existiu. Lenda", teclámos a 16 de Novembro, aquando do anúncio do seu regresso, e continua a ser verdade.

Se no Centro Cultural de Belém a poeta, cantora e compositora vai apresentar uma performance original, concebida em colaboração com os artistas do Soundwalk Collective, entre a música, a poesia e as artes visuais, nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, vai tocar as canções que a esmagadora maioria dos fãs quer ouvir, acompanhada pela sua banda.

Esta é a primeira confirmação para a quarta edição do festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley, nascido ainda durante a pandemia. Os bilhetes já se encontram à venda online e nos locais habituais, com os preços a começarem nuns simpáticos 35€ e a subirem até uns antipáticos 65€.

