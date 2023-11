“Mi gente”, J Balvin regressa a Portugal em Junho do próximo ano

O príncipe do reggaeton, que ainda este ano veio ao MEO Marés Vias, vai reencontrar-se com os portugueses em 2024. Pisa o palco do Passeio Marítimo de Algés a 1 de Junho.

Na última meia dúzia de anos, habituámo-nos a ouvir J Balvin cantar para dezenas de milhares de pessoas de norte a sul do país, em festivais como o MEO Sudoeste ou o MEO Marés Vivas. Para o ano, no entanto, vamos ver o que sabe e é capaz de fazer sozinho, no Passeio Marítimo de Algés.

Nascido e criado na Medellín de Pablo Escobar, e directamente inspirado pelo trabalho pioneiro Daddy Yankee, passou a última década a impor-se como um dos maiores nomes do reggaeton e da música latina, forçando mesmo quem tenta ignorar o movimento a prestar-lhe atenção.

Sem deixar de cantar nessa língua cada vez mais franca que é o castelhano, o príncipe do reggaeton tornou-se uma estrela pop global. Já foi capa da Forbes; tem o Ed Sheeran a pedir para fazer discos com ele, em busca de clout. E no primeiro dia de Junho do próximo ano vai estar a cantar em Oeiras.

Os bilhetes vão estar à venda a partir das 10.00 de sexta-feira, 1 de Dezembro, online e nos locais habituais, por 60€ (plateia em pé) ou por 90€ (golden circle). Mas os assinantes da newsletter da promotora Everything Is New podem comprá-los um dia antes, em pré-venda.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 1 Jun (Sáb). 60€-90€

