Os Pluto estão de volta aos singles e vão cantar os parabéns ao Musicbox

O regresso da banda de Manel Cruz e Peixe é um dos destaques do aniversário do clube. A celebração estende-se de 6 a 9 de Dezembro e inclui um par de concertos inéditos.

O Musicbox abriu as portas pela primeira vez há praticamente 17 anos, a 6 de Dezembro de 2006. A data costuma ser assinalada com uma sucessão de concertos e DJ sets que se prolongam por vários dias, e este ano não será excepção. O grande destaque da programação, que este ano dura de 6 a 9 de Dezembro, é a estreia dos Pluto na sala do Cais do Sodré, a 8 de Dezembro, uma sexta-feira.

Formados por Manel Cruz e Peixe após a separação dos Ornatos Violeta, em 2002, os Pluto lançaram apenas um álbum, Bom Dia (2004), e estiveram vários anos adormecidos, apesar de nunca se terem oficialmente separado. Regressaram aos concertos durante O Salgado Faz Anos... Fest!, no início do ano passado, e encerraram 2022 com uma actuação no Super Bock em Stock, em Lisboa. Estão prestes a lançar um novo single, o primeiro em muitos anos, que vão apresentar no Musicbox.

As celebrações, no entanto, começam logo a 6 de Dezembro, com o regresso ao Cais do Sodré do Expresso Transatlântico, o trio dos irmãos Sebastião (guitarra eléctrica) e Gaspar Varela (guitarra portuguesa) mais Rafael Matos (bateria), que aponta novos e roqueiros caminhos para o fado e outras músicas do mundo, no álbum de estreia, Ressaca Bailada, lançado há pouco mais de um mês.

No dia seguinte, 7, a artista afrotravesti Puta da Silva e o quarteto nordestino Rastafogo juntam-se para reinterpretar na íntegra a música popular brasileira e docemente psicadélica de Índia, icónico disco editado por Gal Costa há 50 anos. E a 9 de Dezembro há outro um espectáculo inédito, idealizado mais uma vez pela equipa do Musicbox e protagonizado por Margarida Femme Campelo Falafel, ou seja, Margarida Campelo e Femme Falalel a partilharem os respectivos repertórios.

E porque o fim-de-semana de aniversário do Musicbox este ano tem três dias (bendito feriado), as noites de quinta-feira, 7, a sábado, 9, podem prolongar-se até ao sol nascer na manhã seguinte. Na madrugada de 7 para 8, ouve-se a música de dança latina e electrónica de Toccororo, além de sets de Ecstasya e Banu. De sexta-feira para sábado, Nuno Lopes e Sheri Vari mexem com a pista. E a festa só termina após a estreia nacional de Bitter Babe, DJ e produtora colombiana ligada à editora de música electrónica latina TraTraTrax. Décio e Pedro da Linha completam o alinhamento.

Musicbox (Cais do Sodré). 6-9 Dez (Qua-Sáb). Vários preços

