Sónar traz Oneohtrix Point Never e 2manydjs de volta a Lisboa em 2024

Sabíamos, desde Abril, que o Sónar ia voltar a instalar-se em Lisboa, pelo terceiro ano consecutivo, nas noites de 22 e 23 e nos dias 23 e 24 de Março de 2024. Só não se sabia quem é que cá vinha. Até agora. A organização acaba de anunciar os primeiros nomes para a edição portuguesa do venerado festival de música electrónica e cultura digital, com os 2manydjs à cabeça.

O duo belga vai apresentar em Lisboa um espectáculo inédito, com um par de convidados de peso: Erol Alkan e Éclair Fifi. Juntam-se a eles outros DJs com experiência internacional, como Bonobo, Eliza Rose, Florentino, DJ Gigola, CC:DISCO! ou o duo de Tiga e Hudson Mohawke, que trazem a Portugal o espectáculo audiovisual Love Minus Zero. O contingente nacional, por agora, conta com Chima Isaaro, XEXA e os encontros de Supa com Ghetthoven e Moullinex mais GPU Panic.

Ao nível dos concertos, destaca-se Oneohtrix Point Never, vulgo Daniel Lopatin, figura tutelar de uma electrónica nostálgica e ambiental, quase evaporada e assombrada por fantasmas e memórias pop. Editou recentemente o elogiado álbum Again, e já estamos a contar os dias para voltar a vê-lo. Sevdaliza, Tommy Cash ou Shygirl são outros dos artistas confirmados para mais um Sónar Lisboa.

A edição deste ano volta a concentrar-se no Parque Eduardo VII, onde durante o dia vai haver palcos cobertos e ao ar livre, enquanto à noite a acção se cinge ao interior do Pavilhão Carlos Lopes. Regressa também o programa paralelo Sónar+D. Os bilhetes para o festival lisboeta já estão à venda online, a partir do site oficial. Os preços vão dos 95€ (passe geral) aos 220€ (entrada VIP).

Pavilhão Carlos Lopes (Parque Eduardo VII). 22-24 Mar. 95€-220€

+ O cinema documental e a música das margens roçam-se no Sonica Ekrano

+ Claire rousay continua a documentar a era da solidão. Agora em canções