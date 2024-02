“I’m a sucker for you”, Rock in Rio: Jonas Brothers estreiam-se em Portugal

Se há festival em que faz sentido uma boy band catapultada para o estrelato pelo Disney Channel, esse festival é o Rock in Rio Lisboa. E é precisamente o que vai acontecer. Nesta quinta-feira, os Jonas Brothers foram anunciados como os cabeças-de-cartaz de 22 de Junho, ou seja, do primeiro dia do segundo fim-de-semana do evento que, nesta edição, celebra 20 anos e se muda – temporariamente – para o Parque Tejo.

É uma estreia. Em quase duas décadas de carreira, os norte-americanos Jonas Brothers nunca actuaram em Portugal. Vão fazê-lo agora a propósito da sua mais ambiciosa digressão mundial até ao momento, sinteticamente designada como The Tour, que tem mais de 20 datas na Europa. Antes de chegarem a Lisboa, os irmãos Nick, Joe e Kevin já deverão ter actuado em Espanha, França, Itália, Alemanha e no Reino Unido, entre muitos outros países.

Os Jonas Brothers vêm mostrar o recente trabalho, The Album (2023), que apesar do investimento não está a ter o impacto do anterior, Happiness Begins (2019). Este deu-lhes discos de platina, números 1 e levou-os de novo à gala dos Grammy. Foi um regresso em força aos álbuns de estúdio após um hiato de dez anos, além de um regresso da própria banda, separada desde 2013. Os fãs tinham saudades e deram a temas como “Sucker” todo o seu amor. A The Album nem tanto.



A julgar pelo que tem acontecido até ao momento, o alinhamento deve incluir canções dos discos desta segunda vida da banda, mas também de Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) e Lines, Vines and Trying Times (2009), isto é, os álbuns que lhes fizeram a carreira. “Estamos muito entusiasmados por poder realizar o sonho de toda uma geração de fãs dos Jonas Brothers que, finalmente, vão poder assisti-los ao vivo em Portugal. Vai ser um dia de emoções à flor da pele”, diz a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, citada em comunicado.

Como está o cartaz

Para o mesmo dia, 22 de Junho, estavam já confirmados três nomes: Ivete Sangalo, Carolina Deslandes e James. Nos restantes, o cartaz engloba Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa (15 de Junho); Ed Sheeran, Calum Scott, Jão e Fernando Daniel (16); Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza e Pedro Sampaio (23). Os bilhetes diários custam 84€ e os passes para cada fim-de-semana 147€. As entradas VIP vendem-se por 360€.

+ Músicas de Taylor Swift, Bad Bunny e mais meio mundo retiradas do TikTok

+ Tom Morello vem ao Super Bock Super Rock sem os Rage Against The Machine