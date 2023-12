À segunda pode ser de vez: Camila Cabello no Rock in Rio Lisboa

Oito anos depois de ter actuado com as Fifth Harmony no Campo Pequeno e quatro anos passados sobre a estreia a solo que a pandemia obrigou a cancelar, a “señorita” está de volta à cidade. Luísa Sonza e Pedro Sampaio fazem-lhe companhia.

No despique entre os maiores festivais de Lisboa para ver qual deles anuncia mais artistas antes do Natal, o Rock in Rio apresentou esta terça-feira à noite um dos seus trunfos: Camila Cabello. A artista de identidade triangular – nasceu em Cuba, mas é cidadã mexicana e norte-americana – vai levar a sua pop latina ao palco principal do Parque Tejo na última noite do festival, 23 de Junho.



O Rock In Rio Lisboa divide-se em dois fins-de-semana, 15 e 16 e 22 e 23 de Junho. Camila Cabello é o único grande nome confirmado até ao momento para o segundo. O primeiro conta, entre outros, com um cantor e compositor que Camila conhece bem: Ed Sheeran. Juntos cantaram “Bam Bam Bam”, um dos singles do álbum mais recente da cantora, Familia, lançado no ano passado.



As colaborações têm sido uma constante na carreira de Camila Cabello, logo desde na estreia a solo, em 2017, com o single “Havana”, em parceria com o rapper Young Thug. O tema faz parte do alinhamento do álbum Camila (2018). No seguinte, Romance (2019), encontram-se “My Oh My”, com DaBaby; “Señorita”, com Shawn Mendes; ou um dos hits globais preferidos do Tik Tok, “Shameless”.

Esta não é a primeira vez que Camila actua em Portugal. A estreia deu-se nos idos de 2016, no Campo Pequeno. Apresentou-se então com as Fifth Harmony, num concerto outonal que precedeu por um par de meses a sua saída do grupo, nascido do The X Factor norte-americano e que foi um dos grandes sucessos comerciais da década passada. Em 2020, deveria ter vindo pela primeira vez actuar a solo, precisamente ao Rock in Rio Lisboa, mas a pandemia obrigou a cancelar tudo.

Camila Cabello, que vai actuar no Palco Mundo, tem para já apenas dois outros nomes a fazer-lhe companhia no cartaz, neste dia. São os da cantora brasileira Luisa Sonza (que este ano lançou o disco Escândalo Íntimo, além de uma colaboração com Marshmello, “Sou Musa do Verão”) e do DJ e produtor Pedro Sampaio (sim, o de “Dançarina”), embora ambos estejam escalados para o Palco Galp. Também foram anunciados esta terça-feira.

Do outro lado da contenda está o NOS Alive, que só esta semana já confirmou três novos nomes, um na segunda, outro na terça e mais um esta quarta-feira: respectivamente, Michael Kiwanuka para 12 de Julho (saudades, Pretty Little Liars), Jessie Ware para 11 de Julho (cantora que vimos em Agosto em Paredes de Coura) e Floating Points também para 12 (que há semanas editou o tema-inflexão “Birth4000” pela Ninja Tune). Três conterrâneos que vão levar os ares britânicos até ao Passeio Marítimo de Algés, em particular ao Palco Heineken.

+ Slow J esgota concerto na Altice Arena e abre nova data

+ Patti Smith também vem ao festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley