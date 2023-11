O NOS Alive não sossega. Benjamin Clementine é a nova confirmação

O cantor e compositor britânico, que passou recentemente por Portugal, junta-se a The Smashing Pumpkins no primeiro dia do festival, 11 de Julho. Toca no palco secundário.

Deus meu, eles não param. Primeiro foi a Dua Lipa, um dia depois a vez de The Smashing Pumpkins. Depois de 24 horas sem notícias, eis que há mais um nome para o NOS Alive: Benjamim Clementine. O britânico junta-se a The Smashing Pumpkins no primeiro dia do festival, 11 de Julho de 2024, e a Dua Lipa no segundo dia, 12 de Julho.

O cantor e compositor, que ainda no outro dia esteve em Portugal, vai tocar no Palco Heineken, o maior dos secundários. O alinhamento há-de incluir algumas canções de And I Have Been (2022), o disco que trouxe a Lisboa em Setembro, mas é possível que tenha um novo álbum para apresentar.

De acordo com Benjamin Clementine, And I Have Been “é apenas a primeira parte de uma trilogia. A segunda deveria ter saído este ano, mas já só deve chegar no início do próximo”. Ou não. Em entrevista à Time Out, no Verão, revelou que ainda não tinha gravado “nada” do prometido álbum.

O NOS Alive '24 realiza-se entre 11 e 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os bilhetes custam entre 84,53€ e 203,30€. Já estão à venda online e nos locais habituais.

