Doja Cat vai pintar o Rock in Rio Lisboa de vermelho

Em Lisboa, chovem confirmações para os festivais. No mesmo dia em que o Sónar revelou o que faltava para completar o cartaz com que vai inaugurar a Primavera, e em que T-Rex – vulgo, o artista português mais ouvido de 2023 no Spotify – foi anunciado para o segundo dia do NOS Alive, o Rock in Rio Lisboa volta a mostrar os dentes. Ou, neste caso, as garras. Doja Cat é a cabeça de cartaz para o último dia de festival no Parque Tejo.

É a primeira vez que a rapper e cantora norte-americana, de 28 anos, vai actuar em Portugal. Autodidacta, criada entre o YouTube, o MySpace e o Soundcloud, Doja Cat é uma mistura de hip hop, r&b, pop e cultura da Internet. Um dos seus primeiros grandes êxitos, “MOOO!” (2018), é um meme musical. O single anterior, “Candy” (2018), seria depois um hit graças a um desafio viral no TikTok. Os utilizadores desta mesma plataforma viriam a fazer o mesmo por “Say So” e por arrasto do segundo álbum, Hot Pink (2019).

A partir daí tem sido sempre a subir. Mesmo se Planet Her (2021) tenha tido críticas um pouco melhores do que o disco lançado este Verão, Scarlet, a popularidade de Doja Cat não pára de crescer. Prova disso é “Paint The Town Red”, o maior sucesso da rapper a solo, isto é, se se descontarem as colaborações com SZA (“Kiss Me More”) e Nicki Minaj (remistura de “Say So”). Também a rodar estão os singles “Attention”, “Demons” e “Balut”.

Doja Cat actua a 23 de Junho no Rock in Rio Lisboa. Para o mesmo dia, estão confirmados mais três nomes: Camila Cabello, Luísa Sonza e Pedro Sampaio. O resto do alinhamento conhecido inclui Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, para 15 de Junho; e Ed Sheeran, Camul Scott, Jão e Fernando Daniel, para 16 de Junho. Para 22 de Junho ainda não há qualquer artista anunciado.

Os bilhetes diários custam 84€ (ou 360€ na versão VIP). Os passes para cada fim-de-semana são vendidos a 147€.

