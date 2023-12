Sónar Lisboa fecha cartaz com Paul Kalkbrenner, Nia Archives e Branko

Paul Kalkbrenner, Nia Archives, Helena Hauff b2b Imogen, Branko, Marie Davidson, Jennifer Loveless, Vanyfox e VHOOR vão actuar na terceira edição do Sónar Lisboa. A versão portuguesa do histórico festival de música electrónica de Barcelona – e “criatividade e tecnologia” – regressa ao Parque Eduardo VII, em particular ao Pavilhão Carlos Lopes e à Estufa Fria, entre 22 e 24 de Março. E os últimos nomes a fechar o cartaz foram revelados nesta quinta-feira. Mas não foram só estes. No total, foram anunciados 28.

O Sónar Lisboa revelou a integralidade do alinhamento em apenas dois momentos de comunicação. Este é o segundo. Só do “vibrante cenário musical português”, como se lê em comunicado do festival, além de Branko, foram desta vez confirmados Vanyfox, Yen Sung b2b Photonz, DJ Lynce live, Rui Vargas, Ana Pacheco, ZenGxrl, Conferência Inferno, iolanda, Batida, AMULADOR, Celeste Mariposa, Odete (numa actuação conjunta com a espanhola Ikram Bouloum), Magupi’n’liquid bass, Rita Maomenos, RUUAR e DJ Satelite.

Entre os artistas que vêm a Lisboa há ainda lugar para Dresden (Ivan Smagghe & Manfredas) e DJ Minx b2b DJ Holographic, num cartaz que já contava com 2manydjs (que trazem dois convidados: Éclair Fifi e Erol Alkan), Bonobo, Eliza Rose e CC:DISCO!, e actuações ao vivo de Sevdaliza, Oneohtrix Point Never, Shygirl, Moullinex △ GPU Panic, Tiga & Hudson Mohawke, TOMMY CASH e XEXA. O alinhamento pode ser consultado online.

O eixo principal da programação do festival continua a dividir-se em dois blocos programáticos, com palcos dentro e fora do Pavilhão Carlos Lopes: o Sónar by Day e o Sónar by Night. Depois, há um terceiro bloco, o Sónar+D, que volta a ocupar a Estufa Fria com conferências, concertos e uma instalação audiovisual, sobre os quais ainda não são conhecidos detalhes. A organização promete novidades “muito em breve” a este respeito.

Os bilhetes estão à venda. O passe geral custa 110€ (ou 245€, com acesso VIP). Por dia, entrar no Sónar by Day custa 35€ e no Sónar by Night outros 35€. A todos estes valores acrescem custos operacionais.

+ MEO Kalorama mantém-se na Bela Vista e traz LCD Soundsystem e Sam Smith

+ À segunda pode ser de vez: Camila Cabello no Rock in Rio Lisboa