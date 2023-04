Em 2024, o Sónar regressa a Lisboa no arranque da Primavera

O Sónar Lisboa chegou ao fim neste domingo com a confirmação de um regresso no próximo ano. A organização do festival de música electrónica, com origem em Barcelona e versão alfacinha desde 2022, anunciou em comunicado as datas para 2024: 22, 23 e 24 de Março. Ou seja, recua ligeiramente no calendário, passando para a semana em que começa a Primavera.

O festival vai se ajustando. Este ano, também aconteceu mais cedo (31 de Março a 2 de Abril) do que na edição de estreia (8 a 10 de Abril). E concentrou-se no Parque Eduardo VII, com três palcos no Pavilhão Carlos Lopes e um quarto na Estufa Fria. No ano anterior, espraiava-se pela cidade: além do Carlos Lopes, o cartaz levava o público até ao Centro de Congressos de Lisboa, ao Coliseu dos Recreios e ao Hub Criativo do Beato.

Nestes três dias, contabiliza a organização, passaram pelo Parque cerca de 20 mil pessoas, para assistirem a mais de 50 actuações e DJ sets. Peggy Gou, Chet Faker, James Holden, Amelie Lens, Major League DJZ, Sensible Soccers, Throes + The Shine, DJ Nigga Fox ou Yen Sung foram alguns dos artistas que puderam ver, além de talks, e de uma exposição e espectáculos audiovisuais. Junto ao Marquês de Pombal estreou-se ainda a “Plaça de Barcelona”, uma iniciativa da autarquia catalã para criar “pontes criativas” com as principais cidades europeias.

O Sónar segue agora viagem para Istambul e depois volta à terra-natal, Barcelona, onde entre 15 e 17 de Junho celebra os seus 30 anos de festival.

