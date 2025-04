Memória de Peixe, Ghost e mais concertos em Lisboa para ver em Abril

Com a chegada da Primavera, os dias crescem enquanto o tempo passado em casa diminui. E ainda bem, porque há concertos lá fora à nossa espera. Para os mais aguardados, como as apresentações do novo álbum dos nossos Memória de Peixe, mas também o regresso de nomes como Murder Capital Boogarins, The Horrors ou Ghost, lendas do heavy metal. Mas há mais por onde escolher, desde os nacionais Blaya, JP Simões ou Filipe Sambado, à oferta internacional, que inclui o rock psicadélico dos Acid Mothers Temple ou o electropunk de Kap Bambino.

Recomendado: Os concertos a não perder em Lisboa esta semana