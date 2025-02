Depois da actuação do Super Bowl, os dois artistas anunciaram uma digressão conjunta e Lisboa está no cartaz. Os bilhetes são postos à venda sexta-feira.

Kendrick Lamar e SZA vão actuar no Estádio do Restelo este ano. Os dois artistas norte-americanos juntam-se para a “Grand National Tour”, que tem paragem agendada em Lisboa, a 27 de Julho.

O rapper de Compton chega a Portugal depois de um 2024 estrondoso. Não só o autor de To Pimp a Butterfly lançou o sexto álbum, GNX, elogiado pela crítica, como também dominou a 67.ª edição dos Grammy Awards. Nesta cerimónia, arrecadou cinco prémios, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano com “Not Like Us”.

A faixa tornou-se o hino de uma das rivalidades mais intensas da história recente do hip-hop, com Lamar e Drake a trocarem diss tracks provocadoras. Em temas como “Meet the Grahams”, “Euphoria” ou “6:16 in LA” , além de reforçar alegações de pedofilia e assédio sexual contra o rapper canadiano, consolidou o estatuto de Kendrick como um dos nomes mais relevantes da indústria.

A acompanhá-lo nesta digressão está SZA, uma das maiores vozes do R&B contemporâneo. Depois do sucesso arrebatador de SOS (2022), a cantora tem cimentado o seu lugar como um dos talentos mais versáteis da música, oscilando entre o soul, o hip-hop e o pop alternativo. A última vez que a cantora esteve em Portugal foi em 2024 no Primavera Sound Porto.

Os dois artistas participaram juntos num dos momentos mais marcantes da cultura pop de 2025: a actuação do intervalo do Super Bowl. Juntos cantaram "luther" e "All the Stars".

Os bilhetes para este espectáculo serão colocados à venda a partir das 9.00 de sexta-feira, 14 de Fevereiro, e custam entre 64,43 € e 451 € (sem taxas 60 € e 420 €.

Estádio do Restelo. 27 Jul (Dom). 64,43€-451€

