Corram para as montanhas! Iron Maiden vêm a Lisboa em 2025

Os Iron Maiden vão voltar a Portugal no Verão do próximo ano. Ainda em 2022 estiveram cá, para tocar no Estádio Nacional, em Oeiras, mas agora a banda promete “a sua actuação mais espectacular e elaborada de sempre”, segundo a promotora Prime Artists. Para assinalar os 50 anos de carreira, os britânicos estão a trabalhar num “alinhamento de canções muito especial”, concentrado nos primeiros nove álbuns de estúdio, editados entre 1980 e 1992.

Ou seja, entre Iron Maiden e Fear Of The Dark. A digressão chama-se precisamente Run For Your Lives, verso de um dos mais orelhudos refrães de um dos maiores sucessos da banda, “Run To The Hills”. Canção que, tal como “The Trooper”, “The Number of The Beast” ou “2 Minutes To Midnight”, vai quase certamente ouvir-se a 6 de Julho de 2025 na Meo Arena, data e local para o regresso dos Iron Maiden a Lisboa. Mas os êxitos não são tudo.

“Para esta ocasião muitíssimo especial, estamos a elevar a fasquia! Vamos interpretar clássicos e favoritos dos fãs (...), muitos dos quais não tocamos há anos e que, muito provavelmente, nunca voltaremos a tocar no futuro”, antecipa o histórico manager da banda, Rod Smallwood, citado pela Prime Artists. “Já estamos a trabalhar arduamente há meses para montar um novo cenário ainda mais espectacular e elaborado, que dará vida às canções como nunca conseguimos fazer antes”, diz ainda.

“O próximo ano será muito especial para os Iron Maiden e vamos proporcionar aos nossos fãs uma experiência ao vivo única na vida. Esta é uma digressão que vai colocar um sorriso nos vossos rostos e entusiasmo nas vossas gargantas”, acrescenta, na mesma nota, o vocalista Bruce Dickinson. “Se já nos viram antes, preparem-se para levar essa experiência a um nível completamente novo. Se nunca nos viram, de que é que andaram à espera?”

Os Iron Maiden são um dos nomes maiores – senão mesmo o maior – do movimento dos anos 1970 que ficou conhecido como new wave of british heavy metal, e do qual fizeram parte bandas como Motörhead, Def Leppard, Diamond Head ou Saxon. Mas longe vão os tempos do The Cart & Horses, nos arrabaldes de Londres. Ao longo destas cinco décadas, os Iron Maiden venderam mais de 100 milhões de discos e actuaram nos maiores palcos do planeta.

A digressão do próximo ano será, aliás, feita em “estádios, festivais e arenas” (e estender-se-á por 2026). Em Lisboa, a primeira parte estará a cargo dos suecos Avatar, “visionários da fusão metal’n’rol”, que “desfocam a linha que separa a imagem do som e andam há mais de duas décadas a derrubar as fronteiras entre o que é habitualmente visto como sendo uma banda e uma trupe de teatro”, apresenta a Prime Artists.

Os bilhetes custam entre 50€ e 65€ (fora os pacotes Trooper VIP) e vão estar em pré-venda a partir de terça-feira, 24 de Setembro, embora só para os membros do clube de fãs dos Iron Maiden. Os restantes vão ter de esperar mais dois dias, até às 10.00 de quinta-feira, 26.

