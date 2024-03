“It’s the final countdown!” Europe vão actuar no Rock in Rio Lisboa

O primeiro dia do Rock in Rio Lisboa vai ser uma verdadeira cápsula do tempo. Como se Scorpions, Extreme e Xutos & Pontapés não fossem suficientes, a organização acaba de reforçar esse estatuto ao cartaz de 15 de Junho: esta quarta-feira, confirmou a presença dos Europe no Palco Galp. Esses mesmos, os suecos que em 1986 entraram para a história da música quando lançaram “The Final Countdown” com um sucesso que jamais conseguiram igualar (entre muitas outras marcas, o single foi disco de platina em Portugal).

Com 40 anos de carreira, os Europe vão ter como companhia de cartaz (e de bastidores) duas bandas portuguesas algumas décadas mais jovens, que também foram confirmadas esta quarta-feira, numa conferência de imprensa que decorreu na nova sede, em Alcântara, da empresa que dá nome ao Palco Galp. São elas os Pluto, que Manel Cruz, Peixe, Ruca e Eduardo criaram no início do século e que ressuscitaram recentemente (há novo single e tudo, “Túnel”); e Hybrid Theory, banda algarvia de tributo aos Linkin Park e ao seu nu metal.

No ano em que celebra os 20 anos, o festival muda-se para o Parque Tejo (para já, apenas para esta edição). Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, não deixou de voltar a comentar a principal novidade deste ano. “O Parque Tejo traz novas oportunidades e mais infra-estruturas.” O recinto terá, por isso, mais bares, áreas de restauração, casas de banho, palcos e entretenimento, incluindo 100 artistas de rua que vão animar o festival, disse.

Um palco secundário para 20 mil pessoas

Nesta nova localização, o Palco Galp apresenta-se com o dobro do tamanho e com espaço para uma plateia de 20 mil pessoas. Para o segundo dia, 16 de Junho, foram confirmadas para este palco Carolina de Deus e o DJ Diego Miranda, que se juntam aos dinamarqueses Lukas Graham e ao britânico Jake Bugg, que já constavam do cartaz. Para 22 de Junho, há um par de novidades: Filipe Karlsson e Kura, que levam disco-pop e música electrónica, respectivamente, a um dia que contava já com outro nome histórico, os James.

Finalmente, a 22 de Junho, o Palco Galp vai receber actuações de Anselmo Ralph, um dos mais populares cantores angolanos, e Soraia Ramos, uma das mais promissoras vozes da comunidade cabo-verdiana em Portugal. Os brasileiros Luísa Sonza e Pedro Sampaio completam, por ora, o alinhamento deste dia que, no palco principal, terá concertos de Doja Cat, Camila Cabello e Ne-Yo. Ed Sheeran e Jonas Brothers também estão no cartaz.

Os bilhetes para o festival variam entre os 84€ para o passe diário, 147€ para passes de fim-de-semana e 360€ para os bilhetes VIP.

