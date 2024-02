Ne-Yo sobe ao Palco Mundo no último dia do Rock in Rio Lisboa

O cantor de r&b norte-americano encontra-se com Doja Cat e Camila Cabello no Parque Tejo a 23 de Junho.

Poucos homens marcaram o r&b dos anos 2000 como Ne-Yo. O cantor, compositor e produtor norte-americano venceu Grammys, chegou ao topo das tabelas de vendas e ajudou a dar forma a êxitos de Rihanna, Beyoncé e Janet Jackson. No auge da sua popularidade, entre 2006 e 2010, colaborou com meio mundo, de Céline Dion a Jay-Z, passando por Lionel Richie, Michael Bolton ou Lindsay Lohan. E a 24 de Junho actua no Rock in Rio Lisboa.

Ne-Yo vem ao Parque Tejo apresentar o álbum Self Explanatory, editado em 2022 e o mais recente capítulo do seu deslize comercial, que não passou do 184.º lugar do top da Billboard – muito abaixo dos primeiros lugares que ocupava nos anos zero. Não hão-de faltar no alinhamento, por isso, velhos êxitos como “So Sick” ou “Because of You”, e versões de êxitos que compôs para outros artistas.

Um pedacinho de história

Além do concerto do norte-americano, o alinhamento de 23 de Julho no Palco Mundo, o principal do certame que este ano se muda para o Parque Tejo, inclui actuações de Doja Cat e Camila Cabello. E ainda um espectáculo de videomapping piromusical, com direcção artística de OCUBO, que acompanha os 20 anos do festival brasileiro em Portugal – e lança pistas para o seu futuro.

A organização promete, em comunicado, que este pedacinho de história “vai colocar o público dentro do espectáculo, à semelhança da experiência que se viveu na edição comemorativa dos 15 anos do Rock in Rio Lisboa, nos jardins da Torre de Belém”. Vai ser possível assistir ao espectáculo nos dois fins-de-semana do festival, no intervalo da actuação do cabeça-de-cartaz de cada dia.

O Rock in Rio é, nesta altura do campeonato, o festival lisboeta com um cartaz mais composto, a par do NOS Alive. Já se conhecem os principais nomes de todos os dias, incluindo ainda Scorpions, Evanescence, Extreme (15 de Junho), Ed Sheeran, Calum Scott (16) Jonas Brothers e James (22).

