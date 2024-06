Rock in Rio Lisboa: Metro vai manter linha a funcionar até às 02.30

Com o festival a levar multidões ao Parque Tejo, perto das estações de Metro do Oriente e de Moscavide, a Linha Vermelha vai ficar aberta até mais tarde.

O Metro de Lisboa vai prolongar o horário de funcionamento da Linha Vermelha durante este fim-de-semana, o primeiro do Rock in Rio Lisboa. O motivo é precisamente o festival, que tem concertos agendados até à uma da manhã. Para ajudar a levar os espectadores a casa, a circulação vai manter-se até às 02.30 nesta linha tanto a 15 como a 16 de Junho.

As estações de Moscavide e do Oriente são as mais próximas do recinto. Da primeira, o percurso a pé é de cerca de 25 minutos. A segunda fica mais longe, mas há um shuttle da Carris para levar as pessoas até ao Parque Tejo (os bilhetes de ida-e-volta para este autocarro compram-se na app do Rock in Rio Lisboa, por 2€ no dia ou 1€ antecipadamente).



Com excepção das estações Olaias, Bela Vista e Encarnação, todas as estações da Linha Vermelha estarão abertas até mais tarde, informa a empresa em comunicado. “Visando facilitar as deslocações, evitar demoras e filas desnecessárias”, o Metro recomenda a quem não tem passe ou viagens pré-pagas a utilização do cartão bancário directamente no validador.

“O Metropolitano de Lisboa endereça um especial agradecimento aos seus trabalhadores, que vão tornar possível esta operação especial, procurando, deste modo, satisfazer da melhor forma possível, as expectativas de mobilidade dos participantes numa edição que marca os 20 anos do festival Rock in Rio em Lisboa”, lê-se na mesma nota.

