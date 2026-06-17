Acessos do metro do Terreiro do Paço fecham meia hora antes do início do jogo de Portugal

Portões da Praça do Comércio e Cais das Colunas encerram esta quarta-feira, 17 de Junho, às 17.30, informa a empresa Metropolitano de Lisboa.

"Estação Terreiro do Paço: hoje, os acessos à Praça do Comércio e Cais das Colunas, encerrados às 17h30, por motivos de segurança", informa a Metropolitano de Lisboa, na rede social X.

Tendo em conta a fan zone criada na Praça do Comércio a 11 de Junho para assistir aos jogos do Mundial de Futebol (a Lisbon Football Arena), a empresa decidiu tomar esta medida no dia em que a equipa portuguesa defronta a selecção do Congo. O jogo começa às 18.00.

Como alternativa ao local, a Time Out sugere 20 sítios para ver a bola em diferentes bairros de Lisboa.

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