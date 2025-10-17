Acha que um smash burger não pode ficar melhor? Experimente pô-lo num croissant

Na verdade, a Street já se adiantou e está a servir hambúrgueres em croissants da doBeco. Para os apreciadores de ambas as casas, é o melhor de dois mundos.

O que para alguns será uma combinação improvável, para outros é um sonho tornado realidade, um novo nível de pornografia alimentar. A partir deste sábado, 18 de Outubro, a Street Smash Burger substitui o habitual pão brioche por um croissant folhado da do Beco, padaria que criou fama na Estefânia e que, entretanto, se expandiu para Santos.

Não é que os smash burgers convencionais desapareçam do menu, mas aos sábados e domingos, por tempo limitado, a hamburgueria lisboeta vai introduzir a nova especialidade. O conteúdo é o mesmo de sempre (smash burger duplo, queijo e molho da casa), a massa que o rodeia é menos fofa, mais estaladiça.

"O que mais nos entusiasma nesta colaboração é que ambas as marcas partilham os mesmos valores e a mesma forma de trabalhar, sempre focadas na qualidade e em fazer com que os clientes se sintam bem. Por isso, trabalhar juntos foi fácil e divertidíssimo”, afirma Beatriz Santillana Martinez, fundadora da Street Smash Burgers, citada em comunicado.

Para provar a nova iguaria, tem mesmo de ir a uma das três moradas da Street abastecidas pela doBeco – Alvalade, Saldanha e Cais do Sodré. O serviço estará sempre limitado ao stock diário. Enquanto houver croissants e carne com queijo para pôr lá dentro, a experiência gastronómica está assegurada.

Vários locais. A partir de Sáb 17 Out. 10,90€ (14,90€ o menu)

