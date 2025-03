Adeuzinho, Inverno! O LU.CA já tem programação para a Primavera

O Dia Mundial da Dança é só a 29 de Abril, mas no LU.CA – Teatro Luís de Camões celebra-se mais cedo. A coreógrafa Márcia Lança não é nova nestas andanças – e conhece bem os cantos à casa, onde já apresentou o espectáculo Dentro do Coração. Desta vez, a criadora olha um pouco mais para cima com Dentro da Cabeça, uma performance de dança contemporânea que viaja entre pensamentos e sentidos para ver de 2 a 13 de Abril.

Antes da chegada do Verão, há mais dança – a protagonista da meia estação no teatro municipal para a infância. Andar para trás, em cena de 30 de Abril a 4 de Maio, não é bem um bailado: é uma "fábula dançada" com assinatura de Sara Anjo que, com muito movimento, vai ao passado para olhar para o futuro, explorando a relação entre a humanidade e o ecossistema.

E só vale partir para as férias grandes depois de assistir ao espectáculo de final de ciclo dos alunos do segundo ano da Escola Superior de Dança. Chama-se Ciclo 6 e está marcado para 26, 27 e 28 de Junho, encerrando a temporada – está-se mesmo a ver... – a abanar o esqueleto.

Mais para ver

O espaço expositivo do LU.CA cresceu do Entrepiso para o Piso 2 – razão mais do que suficiente para uma aposta maior nas exposições. "O que vai na cabeça de uma princesa", da ilustradora Mariana, a miserável, pode ser vista até 13 de Abril; segue-se "Quinze ensaios para mudar o mundo", com trabalhos de 300 estudantes de Arquitectura da vizinha Universidade Lusíada de Lisboa. As suas respostas criativas e inovadoras para quando o cenário à nossa volta se complica podem ser vistas entre 23 de Abril e 12 de Maio.

Poucos dias depois, Teresa Cortez faz-nos pensar sobre o valor dos objectos com que nos cruzamos no dia-a-dia. Na mostra "Tralha ou tesouro?" (17 de Maio a 29 de Junho) pedras misturam-se com bilhetes de metro e dentes de leite com botões de casacos, sem obrigar ninguém a decidir se são tesourinhos perdidos ou lixo que devia ir mas é para o contentor. A ilustradora alfacinha irá ainda orientar oficinas para escolas e famílias entre 5 e 8 de Junho a partir desta exposição.

Teresa Cortez

E porque, afinal de contas, estamos num teatro, não falta o que ver em cima do palco na próxima Primavera. À boleia do dia da Europa, a 9 de Maio, a actriz Matilde Jalles e o músico Makoto trazem a sua interpretação do livro Nós, de David Machado (texto) e João Fazenda (ilustrações). O puzzle que é a comunidade europeia, com as suas histórias entrelaçadas, lança o mote para o programa "Não é ficção" que, entre 8 e 11 de Maio, promete também leituras e conversas. Ainda em Maio, as marionetas tomam de assalto o LU.CA, que volta a dar tecto a uma parte da programação do FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Do Novo Circo ao teatro de objectos, passando pela pintura ao vivo e pelo videomapping, serão três os espectáculos internacionais a invadir a sala de espectáculos na Ajuda. De 19 a 22 de Junho, o Quinteto Lumos faz uma despedida musical com temas de filmes de animação que fazem parte da memória afectiva de várias gerações.

Grande ecrã para pequenos espectadores

Os ares da Primavera também levam cinema ao LU.CA. Não só o Festival PLAY dá um ar da sua graça entre Abril e Junho (com a exibição de filmes como A Rainha da Dança – cá está ela outra vez! – a 29 e 30 de Março; Revolução, a 26 e 27 de Abril; ou Dias longos de Verão, a 28 e 29 de Junho), como a mostra de cinema Ampla apresenta, a 12 e 13 de Julho, curtas-metragens premiadas, em sessões descontraídas com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, legendas descritivas e audiodescrição. Os gatos são líquidos, Blhec! e Nuvem fazem parte do cartaz. Depois, chega finalmente o Verão.

LU.CA - Teatro Luís de Camões. Calçada da Ajuda 76/80

