Festival PLAY leva 100 filmes à Cinemateca e ao Cinema São Jorge

A 12.ª edição do Festival PLAY está a caminho da Cinemateca e do Cinema São Jorge, com um conjunto de 100 filmes oriundos de 44 países. De Portugal, o destaque vai para Percebes, a curta-metragem de animação que chegou à shortlist de nomeados aos Óscares. E Joana Espadinha será a artista que este ano dá música ao cine-concerto da programação, que decorre entre 15 e 23 de Fevereiro.

O programa completo ainda não foi divulgado, mas são conhecidos os principais destaques do PLAY 2025, um festival dedicado aos mais novos, mas cujas portas estão abertas a cinéfilos de todas as idades. O cinema de animação português terá uma forte presença na competição para o prémio de Melhor Curta-Metragem. Além de Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, há mais candidatos nacionais ao galardão, como A rapariga de olhos ocupados, de André Carrilho; T-Zero, de Vicente Niró; UPS!, de Galvão Bertazzi e Luís Canau; A Cada Dia que Passa, de Emanuel Nevado; A Solo, de Carolina Rosendo; e Conseguimos fazer um filme, de Tota Alves.

©Kike Bossa 'La Suprema', de Felipe Holguín

No formato de longa-duração, destaque para a vinda do filme colombiano La Suprema, de Felipe Holguín, produção que recebeu o Prémio do Público no Huelva Latin American Film Festival. Uma história que recua a 2001, na remota aldeia de La Suprema, um espaço perdido no tempo, onde uma adolescente não se conforma com o que a vida lhe reserva. Do esforço conjunto da Eslovénia, da Sérvia e da Chéquia chega Block 5, de Klemen Dvornik, sobre um grupo de adolescentes skaters que lutam para salvar um skatepark, em risco de se tornar um parque de estacionamento. Uma produção que reuniu seis nomeações no último festival de cinema alemão SCHLINGEL, também dedicado ao cinema infantil e juvenil.

Todos os anos, o PLAY inclui um cine-concerto, um dos momentos mais populares da programação. Para esta edição, o convite foi feito à cantora Joana Espadinha que irá musicar ao vivo quatro curtas-metragens de animação de marionetas, produzidas pelo premiado estúdio Animācijas Brigāde, da Letónia. Durante esta edição serão ainda realizados vários ateliers para crianças e famílias e também lugar a 3.ª edição do Concurso Laboratório, que seleccionou as melhores ideias para projetos audiovisuais dedicados ao público infantil (e submetidas até 13 de Janeiro passado) para uma sessão de pitching durante o festival. A ideia vencedora será premiada com 2500€.

Cinemateca e Cinema São Jorge. De 15 a 23 de Fevereiro. Bilhetes: 2,80€-3,50€

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp