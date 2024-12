Pode Portugal repetir uma nomeação aos Óscares? 'Percebes' é um forte candidato

Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana lança uma série de shortlists de possíveis nomeados aos Óscares, em dez categorias. Uma delas é a de Melhor Curta-Metragem de Animação e entre as 15 produções destacadas volta a estar uma portuguesa. Chama-se Percebes, é assinada por Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, e tem um grande trunfo na manga: um Annecy Cristal.

Percebes tem o selo dos BAP – Animation Studios, co-fundado pelas realizadoras desta curta-metragem que acompanha o ciclo de vida do crustáceo que baptiza o filme, numa história que tem como pano de fundo a região do Algarve e os seus habitantes. Percebes tem-se destacado em prémios de festivais em todo o mundo, mas a grande vitória aconteceu no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, o maior festival de cinema de animação do mundo. Em Junho passado, a curta-metragem venceu o cobiçado Annecy Cristal, para Melhor Curta-Metragem, 18 anos após História Trágica Com Um Final Feliz, de Regina Pessoa, ter alcançado o mesmo feito.

Recordamos que Ice Merchants, de João Gonzalez, nomeado aos Óscares na edição de 2023, chegou à cerimónia dos Óscares com mais de quarenta prémios no bolso (Percebes tem 16 até agora), incluindo um Annie, outro dos mais conceituados prémios do cinema de animação. Irão os Óscares ignorar o prémio cristalino de Percebes?

Os nomeados são conhecidos a 17 de Janeiro e é certo que não teremos um nomeado a Melhor Filme Internacional, outra das categorias que integra as habituais listas de pré-nomeados. Grand Tour, de Miguel Gomes, era o filme candidato por Portugal, mas não chegou à shortlist.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp