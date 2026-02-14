Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Adora gatos? Ilha grega procura voluntários para santuário em troca de alojamento gratuito

As tarefas incluem limpeza, alimentação, socialização de crias resgatadas e “sessões de mimos” com gatinhos. Saiba como participar.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Cat on a wall on Syros island, Greece
Photograph: Shutterstock
Publicidade

Passar os dias a brincar, alimentar e mimar gatos já é o sonho de qualquer ailurófilo, mas fazê-lo numa ilha grega, no Verão, e de borla? Isso sim, é um cenário ronronante.

É exactamente o que a Syros Cats está a oferecer a voluntários. O santuário, em actividade desde os anos 1990 e considerado pioneiro no movimento de bem-estar animal da ilha, procura pessoas “aptas, maduras, saudáveis e independentes” para estadias longas, de pelo menos um mês, a ajudar no dia-a-dia.

A missão é a esperada: gerir populações de gatos de rua através de tratamentos de esterilização, acompanhar a saúde dos animais, garantir cuidados veterinários quando necessário e assegurar que estão bem alimentados.

Recomendado: Amesterdão vai instalar escadas para gatos por toda a cidade

Entre as tarefas dos voluntários estão a limpeza, a alimentação, a socialização de jovens animais resgatados (para os preparar para futuras adopções) e, claro, o essencial “cuddling” de gatinhos. Pode soar a férias perfeitas, mas o trabalho deste e de outro santuário é central para a identidade da ilha.

Graças à Syros Cats e à God’s Little People Cat Rescue, a relação entre gatos e habitantes locais passou da animosidade ao respeito mútuo, com a ilha a abraçar hoje a sua população felina como motivo de orgulho. “Queremos mostrar ao mundo que os animais contam”, disse Richard Bowell, co-fundador da segunda associação, ao Greek Reporter. “A forma como os tratamos reflecte algo da nossa própria humanidade.”

Quem for seleccionado terá de dedicar cinco horas por dia, cinco dias por semana, aos cuidados dos gatos e recebe em troca alojamento gratuito, despesas incluídas e pequeno-almoço. Miauzer!

As candidaturas para o próximo Verão já fecharam, mas quem quiser tentar em 2027 deve ficar atento ao site da Syros Cats ou subscrever a newsletter.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.