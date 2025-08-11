Amesterdão vai instalar escadas para gatos por toda a cidade

A cidade vai seguir o exemplo de Amersfoort e investir 100 mil euros em “rotas de fuga para a vida selvagem” ao longo dos canais.

Os canais de Amesterdão são parte fundamental da identidade da cidade e estão até classificados como Património Mundial da UNESCO. Mas, em conjunto com as suas ruas estreitas, podem representar um verdadeiro risco para os animais de quatro patas que por ali vivem.

É por isso que a cidade decidiu seguir o exemplo de Amersfoort. Desde Junho, esta cidade vizinha instalou centenas de pequenas escadas de madeira nas margens dos seus canais para garantir que gatos (ou outros animais pequenos) consigam escapar caso caiam à água, e tudo indica que a capital vai fazer o mesmo.

Foto: Shutterstock

É verdade que os gatos até sabem nadar, mas muitos caem nos canais quando se assustam – o que, em Amesterdão, acontece com frequência – e, infelizmente, nos últimos seis meses, 19 gatos morreram afogados.

Graças a uma proposta do partido pró-animais PvdD, os vereadores da cidade votaram a favor de reservar 100 mil euros para tornar os canais mais seguros para a vida selvagem.

© Shutterstock/Artur Bogacki

Mas uma escada não serve de muito se estiver longe demais. Por isso, Amesterdão vai trabalhar com a organização de bem-estar animal Dierenambulance para identificar os pontos onde os gatos e outros animais têm mais dificuldade em escapar da água. Só depois será decidido onde colocar cada escada. “Uma escada pode realmente salvar uma vida, desde que haja suficientes”, disse Maggie Ruitenberg, do Katten Kenniscentrum (um centro de informação sobre felinos), ao canal euronews.

Ainda não há data prevista para a instalação destas (importantes e adoráveis) escadas, mas se for a Amesterdão nos próximos meses, mantenha os olhos bem abertos.

