Se acha que para fazer umas férias de sonho na Europa tem de esvaziar a conta, temos boas notícias: não tem. Há destinos cheios de pinta, cultura e história onde é possível viver bem… gastando pouco.

Para ajudar os viajantes a manterem-se dentro do orçamento, a fornecedora de cartões de crédito Aqua considerou partidas do Reino Unido para analisar os custos médios de voos de ida e volta, estadias de uma semana em hotéis, alimentação, bebidas e transportes locais em vários destinos europeus – e chegou à lista dos mais baratos para este Verão.

O grande destaque? Budapeste. A capital húngara foi eleita a mais barata da Europa. Mas a verdade é que os preços simpáticos não se ficam por lá.

Photo de Ervin Lukacs sur Unsplash

Estamos a falar de voos por cerca de 97€, uma semana de hotel para dois por volta dos 625€, jantares por menos de 10€ e imperiais a pouco mais de 2€. E os transportes na cidade? Os bilhetes custam menos de 1€. Resultado: dá para passear junto ao Danúbio, com o Castelo de Buda de um lado e o Parlamento do outro, a sentir-se um rei – mas com a conta bancária intacta.

Com o que poupa, sobra orçamento para se atirar aos míticos spas termais. E há muitos. Um dos mais emblemáticos? O Rudas, com mais de 500 anos de história. Tem piscinas quentinhas, saunas, banhos turcos, tanques de água fria e até massagens, se quiser completar o tratamento. Pode ainda almoçar na esplanada com vista para o rio e deixar o tempo passar devagarinho – como os barcos no Danúbio.

Photograph: Shutterstock

E como se tudo isto não fosse já motivo suficiente para fazer a mala, aqui vai mais um: o Time Out Market Budapeste abre este ano. Sim, nós também vamos – e já estamos de olho nos pratos que vêm aí.

Estes são os destinos de Verão mais acessíveis da Europa:

Budapeste, Hungria Praga, Chéquia Costa del Sol, Espanha Porto, Portugal Lanzarote, Espanha Lake District, Reino Unido Madrid, Espanha Blackpool, Reino Unido Tenerife, Espanha Forest of Dean, Reino Unido

