Podemos aprender muito sobre um país através dos seus parques nacionais. Estes espaços protegidos contam a história da paisagem natural, dos recursos, da fauna, do clima e até dos sabores locais – ao mesmo tempo que oferecem a quem os visita a oportunidade de se desligar dos ecrãs e voltar a conectar-se com a natureza.

Só na Europa há mais de 460 parques para descobrir. Por isso, a Iglu Cruise analisou os dados do TripAdvisor para identificar os melhores entre os melhores do continente. O grande vencedor? O Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, em Espanha.

Foto: Shutterstock

Este parque dos Pirenéus estende os seus picos montanhosos recortados, lagos azul-celeste em altitude e cascatas impressionantes ao longo de 156 quilómetros na fronteira nordeste entre Espanha e França. Se é apaixonado por natureza, Ordesa é um verdadeiro paraíso: caminhadas, rafting, campismo, canyoning, escalada e muitas outras aventuras esperam por si.

Os alpinistas mais experientes rumam ao Monte Perdido, o terceiro cume mais alto dos Pirenéus, para escalar com doses generosas de adrenalina. Já a Escupidera, a etapa final do cume, é um desafio frio e gelado até em pleno Verão.

Mesmo quem não tem tanta experiência em aventuras ao ar livre vai ficar encantado com o Vale de Ordesa, onde um trilho de 16 quilómetros serpenteia por prados floridos, florestas de abetos prateados e inúmeras cascatas. Pelo caminho, pode até cruzar-se com a fauna local ou com manadas de vacas curiosas, guiadas por pastores que as mantêm longe das zonas mais arriscadas.

Photograph: Shutterstock

Em segundo lugar surge o Parque Nacional Triglav, na Eslovénia, onde o ponto mais alto dos Alpes Julianos, o Monte Triglav, ergue-se a quase 2900 metros. Pode desafiar-se numa caminhada de dificuldade média até ao topo ou, se preferir pedalar, há a ciclovia do Vale de Radovna, junto à fronteira oeste do parque, ideal para todos os níveis.

Photograph: Shutterstock

O Parque Nacional de Snowdonia (Eryri), no País de Gales, ocupa o terceiro lugar, com uma área de 823 milhas quadradas de paisagens galesas de cortar a respiração. Suba ao imponente Monte Snowdon, percorra trilhos junto a lagos ou acampe em plena natureza, entre colinas verdejantes e ar puro.

Os 10 melhores parques nacionais da Europa

1. Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, Espanha

2. Parque Nacional Triglav, Eslovénia

3. Parque Nacional Eryri/Snowdonia, País de Gales

4. Parque Nacional do Arquipélago da Maddalena, Itália

5. Parque Nacional de Killarney, Irlanda

6. Parque Nacional Caldera de Taburiente, Espanha

7. Parc National des Calanques, França

8. Parque Nacional New Forest, Inglaterra

9. Parque Nacional de Göreme, Turquia

10. Parque Nacional de Garajonay, Espanha

