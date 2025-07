Prepare o passaporte: a Nova Zelândia acaba de ser eleita o melhor país do mundo em 2025, segundo o jornal The Telegraph.

Depois de ter sido destronada temporariamente pela África do Sul, em 2023, a Nova Zelândia recupera a coroa nos Telegraph Travel Awards deste ano. A vitória chegou depois de mais de 20 mil leitores do jornal britânico votarem e partilharem as suas recomendações. Mas o que é que faz da Nova Zelândia um país tão especial?

As paisagens, para começar, parecem saídas de um filme – literalmente. Os filmes de O Senhor dos Anéis foram filmados aqui, entre picos altíssimos cobertos de neve, vinhas verdejantes, praias de areia preta e fiordes que criam cenários quase irreais.

Só explorar o ar livre deste país já vale bem a viagem. Trilhos como o Milford Track, o Tongariro Crossing ou o Routeburn Track estão na lista de desejos de qualquer amante de caminhadas. Mas há também aventuras para quem procura adrenalina: bungee jumping, paraquedismo, passeios de jet boat e muito mais. Se acelera o coração, é provável que exista algures nestas ilhas.

Mas nem só de natureza e acção vive o país. A Nova Zelândia é constantemente apontada como um dos melhores lugares do mundo para viver, destacando-se pela qualidade de vida, segurança e progresso. A costa é perfeita para observar a vida selvagem (que tal um passeio para ver baleias?) e uma fonte incrível de marisco fresco. E há também um orgulho evidente na cultura indígena: as comunidades Māori e as tradições do haka são parte fundamental da identidade nacional.

Soa tudo a uma maravilha, não é verdade? Não deixe de consultar também os restantes países no top 10 dos Telegraph Travel Awards de 2025.

Estes são os 10 melhores países do mundo, segundo o Telegraph

Nova Zelândia Japão Índia África do Sul Grécia Austrália Peru Maldivas Costa Rica Botswana

