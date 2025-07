Uma cidade portuguesa pouco conhecida foi eleita o “melhor tesouro escondido” da Europa para férias de Verão

Um novo estudo colocou Tomar no topo da lista dos destinos mais discretos do continente para umas férias de Verão – eis por que motivo vale a pena visitar.

Está a ver aqueles destinos menos divulgados, que tendem a ser ignorados pela indústria do turismo, mas que têm restaurantes incríveis, vistas encantadoras e uma atmosfera envolvente – tudo sem as multidões dos locais mais conhecidos? São os chamados “tesouros escondidos”.

É, talvez, uma das expressões mais usadas (e abusadas) no jornalismo de viagens, mas a verdade é que a Europa está cheia de lugares deslumbrantes que ainda não se tornaram virais no TikTok ou não foram afectados pelo excesso de turismo.

Para ajudar a identificá-los, a plataforma HomeToGo criou o Índice Europeu de Tesouros Escondidos, com base em dados sobre tendências de pesquisa, preços de alojamento local, qualidade das vistas, gastronomia e clima. Depois de analisar esses dados, foi elaborado um top 10 dos destinos com melhor pontuação global.

A liderar a lista está Tomar, uma encantadora cidade portuguesa na província do Ribatejo, fundada em 1160, e cuja riqueza histórica e charme tradicional são inegáveis.

Tomar obteve uma pontuação de 8,77 na gastronomia, 9,13 no custo de alojamento (com base no preço médio por noite e por pessoa em alojamento local), e 9,43 no critério de “fora dos roteiros habituais”. Estes valores contribuíram para um total global de 61,64 pontos.

Em segundo lugar surge Brisighella, em Itália, com 59,12 pontos, e em terceiro Nafplio, na Grécia, com 57,82.

Eis os 10 principais “tesouros escondidos” da Europa em 2025:

Tomar, Portugal Brisighella, Itália Nafplio, Grécia Puy-l’Évêque, França Bremm, Alemanha Beynac-et-Cazenac, França Valdoviño, Espanha Sibiu, Roménia Labeaume, França Beaumaris, País de Gales, Reino Unido

