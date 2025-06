Este é oficialmente o melhor país europeu para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal em 2025

Quer seja um trabalhador incansável ou alguém que valoriza a sua tranquilidade, todos precisamos de encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal – afinal, é fundamental para o nosso bem-estar.

A Nova Zelândia foi recentemente eleita o melhor país do mundo para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, de acordo com o terceiro Índice Global de Equilíbrio Trabalho-Vida da plataforma de Recursos Humanos Remote. No entanto, vários países europeus também obtiveram excelentes classificações.

O índice avaliou os 60 países com maior PIB mundial, tendo em conta critérios como férias anuais, licença de maternidade paga, baixa médica, cuidados de saúde, segurança pública, felicidade pública, inclusão LGBTQ+ e número médio de horas de trabalho, atribuindo uma pontuação de 0 a 100 a cada país.

No topo da lista europeia? A Irlanda, com uma pontuação total de 81,17. O país destacou-se especialmente pela sua generosa política de licença de maternidade (26 semanas com 70 por cento do salário). O estudo menciona também a cultura laboral na Irlanda, onde o trabalho árduo é incentivado, mas há um forte espírito de comunidade entre os trabalhadores.

A Bélgica surge em segundo lugar, com 75,91 pontos, graças à boa classificação nas categorias de baixa médica e licença de maternidade, além de apresentar um dos níveis de felicidade mais elevados da Europa (6,91 em 10). Os belgas trabalham, em média, apenas 34,1 horas por semana e beneficiam de um dos salários mínimos mais altos do continente.

A Alemanha, a Noruega e a Dinamarca completam o top 5 europeu, com pontuações de 74,65, 74,20 e 73,76, respectivamente. Veja abaixo os dez primeiros classificados.

Os 10 países europeus com melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Irlanda Bélgica Alemanha Noruega Dinamarca Espanha Finlândia Reino Unido Países Baixos Portugal

