Eis as melhores cidades do mundo para amantes de música

Writer, Time Out Travel

Viajar para assistir a um concerto ou festival – um fenómeno conhecido como gig-tripping – é uma tendência de viagem que já dura há algum tempo, sendo que se prevê que o turismo musical atinja 263 mil milhões de dólares (cerca de 245 mil milhões de euros) até 2030.

Mas, afinal, quais são as melhores cidades para quem adora música? A plataforma de bilhetes SeatPick tem a resposta. Recolheu dados sobre o número de concertos, os espaços de música, os festivais, os artistas locais e as empresas relacionadas com música em várias cidades, e atribuíram a cada uma uma pontuação global, numa escala de 0 a 10.

A liderar o ranking? Londres, que obteve uns impressionantes 9,67 em 10, graças aos seus 199 espaços de música, 1734 concertos, 44 festivais e, mais impressionante ainda, nada menos do que 3042 artistas locais.

O cenário musical e de vida nocturna da capital britânica tem enfrentado dificuldades em recuperar no período pós-pandemia, mas o mayor de Londres, Sadiq Khan, anunciou a criação de uma comissão especial com o objectivo de apoiar os espaços nocturnos da cidade – e ainda se encontram por lá grandes noites de música. Não deixe de espreitar o nosso guia da cena musical ao vivo de Londres.

Londres também conquistou recentemente o primeiro lugar num ranking das capitais europeias da música, que incluiu o número de discotecas – uma prova de que ainda há esperança para a vida nocturna londrina.

Em segundo lugar desta nova lista ficou Berlim, com uma pontuação de 9,55, que também conquistou o segundo lugar na lista da Time Out das melhores cidades do mundo para a vida nocturna e foi a vencedora de outro estudo sobre os melhores locais para ver música ao vivo (neste caso, Londres ficou em terceiro). Antes de continuar, espreite também a nossa seleção de discotecas em Berlim.

Chicago, Viena e Nashville completam o top cinco do ranking, mas continue a ler para conhecer as 10 melhores cidades do mundo para quem vive ao som da música.

As 10 melhores cidades do mundo para amantes de música

Londres Berlim Chicago Viena Nashville Manchester Nova Iorque Glasgow Seattle Bristol

Sem planos para viajar? O que não falta por cá são grandes festivais de música, discotecas para dançar até de manhã e sítios com música ao vivo.

