Berlim foi nomeada capital europeia da música ao vivo em 2025

O ranking foi criado com base no número de concertos programados, nas tendências globais de pesquisa mensal e na avaliação das salas de espectáculos.

A Europa não é apenas o lar de algumas das melhores cidades do mundo para a cultura – o Velho Continente também é palco de festivais incríveis, desde o gigantesco Glastonbury até ao Tremor, uma celebração em toda a ilha de São Miguel, nos Açores, que um dos editores da Time Out Londres considerou ser o melhor festival do planeta. Além disso, há uma impressionante lista de grandes digressões internacionais – só este ano, sobem ao palco artistas como Beyoncé, AC/DC e o todo-poderoso Pitbull.

Por isso, é seguro dizer que há um concerto para cada tipo de fã e um palco para cada tipo de artista neste vasto continente. Mas que cidade pode reclamar a coroa de capital oficial da música ao vivo na Europa? Um novo estudo da Accor propôs-se responder a essa pergunta. O site de reservas de alojamento analisou as cidades europeias com base nas classificações das salas de espectáculos, no número de concertos programados e nas tendências de pesquisa mensais.

No primeiro lugar? Rufem os tambores, por favor: Berlim! Chocado? Nãã, nós também não. De acordo com o estudo, a capital alemã tem 1161 concertos agendados, 365.630 pesquisas mensais online por concertos e uma classificação média de 4,56 por sala de concertos. No geral, a pontuação da “cidade dos concertos” de Berlim foi de uns sólidos 88,2.

Berlim é conhecida pela sua vida nocturna, dado que a cidade é o lar de uma lendária cena techno e de dança (que é agora protegida pela UNESCO) e de clubes mega-famosos como o Berghain. E não fica aquém no que diz respeito à música ao vivo – veja o nosso guia dos melhores locais de música ao vivo em toda a cidade.

O que é ainda mais impressionante é o facto de três outras cidades alemãs terem entrado no top 15 – Hamburgo ficou em sexto lugar com 75,43; Munique ficou em nono com 65,63; e Frankfurt ficou em décimo terceiro com 56,83, o que significa que a Alemanha teve mais entradas no ranking do que qualquer outro país.

Por outro lado, Paris pode reivindicar o título de capital europeia do jazz – a cidade francesa tem 106 espaços de jazz. De acordo com a Accor, Londres é a cidade com mais procura de espectáculos, com cerca de 700 mil pesquisas mensais globais por música ao vivo.

Estas são as melhores cidades da Europa para música ao vivo

Berlim Manchester Londres Dublin Paris Hamburgo Birmingham Praga Munique Amesterdão Viena Copenhaga Frankfurt Budapeste Milão

Veja os melhores festivais de música europeus a decorrer em 2025, pelos quais mal podemos esperar, e dê uma vista de olhos ao Mapa de Música Europeia da Accor.

