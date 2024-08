Esta é a melhor cidade do mundo para sair à noite

Lembra-se quando era proibido sair à noite? Parece que não, mas foi há apenas quatro anos que a ideia de festejar noite dentro, em salas apinhadas e suadas, parecia um conceito impossível de regressar ao nosso dia-a-dia. De todos os sectores, a vida nocturna foi, sem dúvida, a mais afectada e a que mais tempo demorou a recuperar.

Mas, embora os nossos destinos de sair à noite pareçam um pouco diferentes do que costumavam ser, muitos, felizmente, voltaram ao seu esplendor pré-pandemia, desde os clubes gay de Manchester aos bares à beira-mar de Accra.

Em homenagem ao seu regresso e à nossa longa paixão pela vida à noite, a Time Out quis identificar qual é actualmente o melhor lugar do mundo para sair. Para tal, sondámos milhares de leitores das nossas cidades sobre os seus locais de vida nocturna de eleição, não apenas pela atmosfera, mas também pela acessibilidade, e compilámos todos os dados para chegar a uma lista final.

Então, qual é a melhor cidade do mundo para sair à noite? Bem, segundo o nosso novo ranking, é o Rio de Janeiro! Isso mesmo – a colorida e vibrante cidade carioca, palco da maior festa do mundo, é o local número um do planeta para uma saída à noite.

Sim, sim, – é de conhecimento comum que o Rio é um ponto quente de festa, mas o que descobrimos é que até mesmo aqui esse conceito mudou bastante.

A editora da Time Out Rio de Janeiro, Renata Magalhães, diz: "Os dias em que as discotecas eram os locais prediletos para a noite no Rio de Janeiro já lá vão. No animado distrito de Botafogo, pontos gastronómicos emergentes como o Alba e o Vian Cocktail Bar transformam-se em pistas de dança aos fins de semana, e as ruas nunca estiveram tão animadas desde o fim da pandemia."

Manila ficou em segundo lugar na nossa lista, e Berlim em terceiro.

Estas são as 10 melhores cidades para sair à noite:

Rio de Janeiro Manila Berlim Guadalajara Austin Lagos Roterdão Manchester Budapeste Acra

