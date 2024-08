Esta é oficialmente a cidade mais cara do mundo em 2024

O custo de vida aumentou praticamente em todo o lado nos últimos anos, mas há certos locais onde se apertam os cordões à bolsa com ainda mais força.

A base de dados online Numbeo lança um Índice de Custo de Vida a cada seis meses, e o mais recente, referente a meados de 2024, acabou de ser publicado. Avaliando factores como o custo de compras de mercearia, refeições em restaurantes e o poder de compra local (basicamente, o quão longe a moeda local pode ir), o índice compila todos os dados para chegar a uma pontuação geral de custo de vida.

E a cidade com a pontuação mais alta no Índice de Custo de Vida não deve ser surpresa para ninguém: Genebra. É isso mesmo, a cidade suíça tem uma pontuação geral de 101,7, tornando-a a cidade mais cara do mundo. Segue-se Zurique, em segundo lugar, com uma pontuação de 100,4, ambas pontuando especialmente alto nos preços das mercearias e restaurantes.

Photograph: Ryan DeBerardinis _ Shutterstock

Nova Iorque ocupa o terceiro lugar, São Francisco o quarto e Boston o quinto. Na verdade, as cidades dos EUA dominam a lista – e nem está aqui contemplado o custo de renda. Quando essa variante entra na equação, o ranking torna-se ainda mais dominado por cidades dos EUA.

Na verdade, Nova Iorque é usada como referência no índice. Quando consideram os valores das rendas, Genebra fica em terceiro lugar, com uma pontuação geral de 81,5. Isto significa que, de um modo geral, viver em Genebra é 18,5% mais barato do que viver em Nova Iorque, mas existem alguns factores que continuam a ser mais caros na cidade suíça. O custo da mercearia obteve uma pontuação impressionante de 111,4, o que significa que uma ida ao supermercado em Genebra sai bem mais caro do que em Nova Iorque, mas a renda teve uma pontuação de apenas 59,6, tornando-a muito mais barata nesse aspecto.

Com ou sem renda, se procura um lugar barato para viver, parece que os EUA e a Suíça não deveriam estar no topo da sua lista. Espreite abaixo os restantes resultados do índice.

Estas são as 20 cidades mais caras do mundo em 2024

1. Genebra

2. Zurique

3. Nova Iorque

4. São Francisco

5. Boston

6. Reiquiavique

7. Washington DC

8. Seattle

9. Los Angeles

10. Chicago

11. San Diego

12. Canberra

13. Londres

14. Portland

15. Oslo

16. Tampa

17. Miami

18. Singapura

19. Denver

20. Adelaide

Para mais informações sobre o Índice de Custo de Vida, pode consultar o site aqui.

+ Estas são as 20 companhias aéreas com a melhor comida a bordo