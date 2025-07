As melhores praias secretas da Europa para visitar neste Verão

As praias paradisíacas de Málaga, St. Tropez e St. Ives são, há muito, paragens obrigatórias de Verão. No entanto, vêm acompanhadas de areais apinhados, preços inflaccionados e os mesmos cenários repetidos nas histórias de Instagram de toda a gente que conhece.

Este ano, segundo a plataforma de reservas Hellotickets, o verdadeiro luxo está na privacidade. Imagine-se estendido ao sol, sem se ver forçado a disputar espaço com o vizinho do lado, também ele a tentar bronzear-se em paz. Para ajudar na descoberta dos recantos costeiros mais tranquilos, a Hellotickets elaborou uma lista das 10 melhores praias recônditas da Europa para visitar este Verão.

Acessível apenas de barco, em veículo todo-o-terreno ou depois de uma longa caminhada, a Playa de Saleccia, no deserto de Agriates, na costa norte da Córsega, lidera a lista graças às suas areias brilhantes e enseadas escondidas. As águas são transparentes e quentes – ideais para mergulho – e há espaço de sobra para se estender à vontade, sem olhares indiscretos. Importa, contudo, levar consigo provisões, protector solar e todo o equipamento de praia necessário, pois o local praticamente não dispõe de sombras nem infra-estruturas.

Em sexto lugar surge a Praia do Seixal, na Madeira, com as suas areias negras e águas azul-esverdeadas, rodeadas por íngremes falésias cobertas de vegetação – e que foi capa do último guia da Madeira da Time Out. Para além de oferecer um acesso privilegiado às águas mais remotas de Portugal, dali partem trilhos pedestres (as famosas levadas) que atravessam a Floresta Laurissilva, permitindo ainda descobrir uma casa de pedra escondida que terá servido de refúgio durante a Segunda Guerra Mundial. A praia dispõe de chuveiros, caiaques para alugar e um bar de apoio para refrescar-se.

Para quem procura um pouco mais de animação, a Golden Beach, em Paros, na Grécia, é uma excelente opção. Dispõe de espreguiçadeiras, chapéus de sol e passeios de mergulho organizados pelo Paros Diving Centre, que permitem explorar a gruta de Panderonisi. Sente-se especialmente aventureiro? A praia é conhecida pelas condições ideais para windsurf e kitesurf. Quando a fome apertar, poderá sempre passear ao longo da costa e escolher um dos muitos restaurantes ali situados.

As melhores praias secretas da Europa para este Verão

Playa de Saleccia, Córsega, França

Playa Gulpiyuri, Astúrias, Espanha

Praia da Marinha, Algarve, Portugal

Cala Goloritzé, Sardenha, Itália

Praia de Elafonissi, Creta, Grécia

Praia do Seixal, Madeira, Portugal

Golden Beach, Paros, Grécia

Praia de Cleópatra, Alanya, Turquia

Ramla Bay, Gozo, Malta

Praia de Luskentyre, Harris, Escócia

Viu que uma cidade portuguesa pouco conhecida foi eleita o “melhor tesouro escondido” da Europa para férias de Verão?

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp