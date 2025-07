"Ah don lan na di airport. Usay you dey?" O som da língua materna dos meus pais de Serra Leoa, o Krio, não era algo que eu esperava ouvir em Copenhaga – uma cidade onde apenas cerca de 3% da população é africana – mas lá estava ele. Saiu da boca de uma mulher de meia-idade visivelmente irritada: “Já estou no aeroporto, onde estás tu?”.

O que parecia uma coincidência curiosa tornou-se um fio condutor da viagem: pequenos bolsos de diversidade a fazer-se notar da forma mais genuína e encantadora.

Estou na capital dinamarquesa com um único objectivo: comer. Ao longo dos próximos dias, vou seguir os passos de Carmy e Marcus, personagens da série The Bear, o fenómeno sobre um grupo de chefs a tentar ressuscitar um restaurante em Chicago, que regressa agora com a quarta temporada na Disney+.

Embora a série se passe, na sua maioria, nos Estados Unidos, a cultura gastronómica de excelência de Copenhaga tem uma presença marcante em The Bear. O restaurante Noma, de três estrelas Michelin e símbolo da gastronomia nórdica contemporânea, foi onde Carmy (interpretado por Jeremy Allen White) começou o seu percurso na alta cozinha, e os restaurantes e cozinhas desta cidade surgem em vários momentos da série.

Broens Street Food: comida de rua com curadoria de especialistas de fine dining

A primeira paragem é o Broens Street Food. Ao contrário das típicas bancas de comida de rua, este mercado é curado pelo Noma – e a selecção, como seria de esperar, é de fazer crescer água na boca. Há pastelaria francesa da Crêpes à la Cart com morangos frescos e chocolate de leite; sanduíches de carne grelhada na perfeição do Fuego; e a Pasta La Pasta, especializada… em massa, claro.

Depois de rodar a cabeça em todas as direcções como que num exorcismo culinário, escolho a Kejser Sausage – uma salsicha dinamarquesa autêntica, com alho selvagem, acompanhada de uma cremosa salada de batata.

The Kejser Sausage at Broens Street Food | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

É deliciosa, mas quero perceber o que mais Copenhaga tem para oferecer para lá do fine dining e dos sabores tradicionais. Por isso, sigo para Nørrebro – o bairro mais cool da cidade – conhecido pela diversidade cultural, lojas de roupa vintage e artistas de rua.

Sasaa: o primeiro restaurante pan-africano da Dinamarca

A palavra “autêntico” é usada de forma leviana hoje em dia, mas o Sasaa, primeiro restaurante pan-africano da Dinamarca, faz jus ao termo. Desde os tons vibrantes das pinturas do artista nigeriano Gbonjubola Obatuyi às gargalhadas do chef Amadou vindas da cozinha, sente-se a alma do continente.

"Somos o único restaurante pan-africano em Copenhaga. O Sasaa é mais do que um restaurante – é uma instituição cultural", diz Mahmed Abdi, o proprietário. "Queremos ser uma introdução à África para quem nunca teve o prazer de a visitar."

Photograph: Whelan Barzey for Time Out

Por sugestão do meu simpático empregado somali, provo o Bariis lyo Hilib – arroz aromático com borrego tenro, malagueta picante e uma banana ao lado (vai ter mesmo de provar antes de julgar).

Hart Bakery: o lar da lendária pastelaria de Copenhaga

Em vez de escrever “comida saborosa em Copenhaga” no Google e ver o que aparece, o plano para o segundo dia é seguir os passos de Marcus Brooks, o jovem e ambicioso pasteleiro de The Bear.

Na série, Marcus é enviado para Copenhaga para dominar três sobremesas. Ao entrar na Hart Bakery, percebe-se porquê – este é o local ideal para a sua formação. Lionel Boyce, o actor que o interpreta, passou duas semanas no Hart, em 2022, a mergulhar no universo da massa e da fermentação.

A mesma intensidade e obsessão pelo ofício que vemos em Marcus na série sente-se claramente na Hart. Desde a concentração dos pasteleiros a dobrar a massa dos croissants até ao ritmo com que os pães acabados de cozer saem do forno, todo o espaço funciona com uma precisão silenciosa. Não chego a provar o gelado que Marcus preparou no episódio – o que talvez seja pelo melhor, já que são 9.00 da manhã –, mas não faltam outras tentações da doçaria dinamarquesa para me perder.

The Strawberry tarts at Hart Bakery | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

“As tartes de morango são quase uma religião na Dinamarca”, brinca Talia Richard-Carvajal, directora criativa e pasteleira da Hart Bakery, durante uma demonstração.

Provo (leia-se: encho a cara com) as clássicas tartes de morango com chantilly fresco, croissants com cardamomo e umas viciantes bolachas de sésamo preto.

Noma Projects: experiências laboratoriais do lendário Noma

Nada me preparou para o que ia sentir no Noma Projects. Esqueçam começar com o salgado e acabar no doce – aqui os sabores vão de um extremo ao outro.

Aberto em 2022, este projecto paralelo do Noma mistura a criatividade da fábrica de chocolate do Willy Wonka com a consciência ecológica de um documentário de David Attenborough. Tudo é colhido localmente ou fermentado no laboratório. Entre as maravilhas que provo estão o garum de cogumelos, o molho picante de milho e yuzu, e o paeso de sabugueiro. Tudo tão bom que saio de lá com uma garrafa de cada.

Mushroom garum, corn yuzu hot sauce, elderflower paeso and candied pinecone | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

O Noma já foi o auge da alta gastronomia, líder em rankings e referência da cozinha nórdica. Mas também era conhecido por uma cultura de trabalho exigente e intensa – algo que também vemos em The Bear, onde Carmy traz esse perfeccionismo e desgaste emocional para a sua própria cozinha caótica em Chicago.

Essa cultura, no entanto, está a mudar. Numa decisão arrojada, o Noma anunciou a sua transformação num laboratório de inovação e cozinha de testes – a chamada “Noma 3.0”. O restaurante, outrora sinónimo de menus experimentais, foca-se agora em investigação e desenvolvimento.

“A ideia era levar os sabores do Noma até às cozinhas de casa”, explica Annika de las Heras, directora-geral. “Queríamos partilhar experiências, não guardá-las só para nós.” Para mim, que nunca tive a possibilidade de visitar restaurantes de fine dining antes de adulto, isto soa a música para os meus ouvidos.

Blueberry juice-marinated SCOBY at Noma Projects | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

Tive a oportunidade de entrar no laboratório e fazer o meu próprio piso de sabugueiro para usar em molhos. Em vez de soja, usamos ervilhas amarelas, mais comuns na Escandinávia, e óleo de sabugueiro para dar notas florais. Infelizmente não o posso levar já para casa – demora três meses a fermentar numa sala a 29 °C – mas os bons samaritanos do Noma prometeram enviá-lo por correio. Levo, no entanto, uma folha fina de SCOBY marinada em sumo de mirtilo e bebo kombucha feita com mel das colmeias no local. Depois de uma manhã de pastelaria quente, a acidez viva da fermentação é como um balde de água fria: desperta instantaneamente os meus sentidos.

Poulette: um minúsculo takeaway com sabor gigante

Se é daqueles que fica paralisado com demasiadas opções, o Poulette é para si. Só servem dois pratos: sanduíche de frango e sanduíche de mapo tofu. Fundado em 2020 pelos chefs Martin Ho e Jesper Norrie, tornou-se uma paragem obrigatória em Copenhaga – já recebeu Dua Lipa e, claro, aparece em The Bear.

O realizador Ramy Youssef, que dirigiu o episódio "Honeydew", filmado em Copenhaga, descobriu o Poulette durante as gravações e gostou tanto que o incluiu no guião. Marcus aparece a devorar a sanduíche de frango – sem deixar uma migalha para trás.

Martin Ho of Poulette serves up signature chicken sandwiches | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

A sanduíche de frango é tão boa que a equipa fez de tudo para manter a receita em segredo, depois de vários clientes tentarem descobri-la. Fiel ao lema Spicy By Default, convém ter uma bebida bem fresca por perto.

Mas, se perguntarem a Martin, nem sequer é essa a melhor sanduíche da casa. De ascendência taiwanesa, cresceu a comer tofu e acredita que este ingrediente é injustamente desvalorizado no Ocidente. “A sanduíche de mapo tofu é que é”, diz com orgulho. “O tofu tem fama de insosso e aborrecido, mas isso é só o resultado de má cozinha.”

Sanchez: sabores mexicanos contemporâneos em pleno Vesterbro

A comida mexicana nunca teve de lutar contra o rótulo de “sem graça” – e a chef Rosio Sanchez, que aparece na terceira temporada de The Bear, é uma das grandes responsáveis por trazê-la para a Dinamarca, através do restaurante Sanchez, no colorido bairro de Vesterbro.

Um dos meus pratos preferidos do menu é a tostada de atum picante com gafanhotos, uma iguaria mexicana. Pode soar a desafio de programa de televisão para ocidentais, mas basta provar para perceber. O crocante dos gafanhotos complementa na perfeição a textura macia do atum e o estaladiço da tortilha. O menu, cheio de inspiração, inclui ainda ingredientes como habanero, abacate e feijão preto.

Tuna tostado with grasshoppers at Sanchez | Photograph: Whelan Barzey for Time Out

É absolutamente imperdível – mas, se não conseguir mesa, há pequenas bancas Hija De Sanchez espalhadas pela cidade, onde se servem petiscos mexicanos rápidos como tacos e churros.

Rosio, que trabalhou durante cinco anos como pasteleira no Noma, continua a personificar essa escola de pensamento. “Adorava tudo o que o Noma representava – preservar e dar continuidade à herança culinária dinamarquesa – e quis fazer o mesmo com a comida mexicana”, conta. “Houve quem duvidasse de que a cozinha mexicana pudesse vingar nesta parte do mundo, mas eu estava disposta a lutar por isso.”

É esse orgulho e essa missão de usar a comida como veículo para preservar a cultura que fazem de The Bear uma série de culto tão forte. E foi isso também que tornou esta viagem tão especial. Desde ouvir a língua dos meus pais no aeroporto até provar pratos dos quatro cantos do mundo, a diversidade da cidade pode nem sempre ser visível – mas sente-se em cada garfada.

Whelan Barzey visitou Copenhaga com o apoio da Disney+

Últimas de Comer&Beber na Time Out

Sabia que aterrou um ovni no Coliseu? Traz hambúrgueres, cerveja a 0,80€ durante a happy hour e até tem salão de jogos. Se está com sede e energia para dar à perna, pode voltar a fazer smoothies a pedalar no The Therapist, na Lx Factory. E há novidades também em Belém: os históricos Pastéis de Belém abriram nova loja e vão dar uma nova cara ao espaço original com assinatura de Gracinha Viterbo.