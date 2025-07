Este é, oficialmente, o passaporte mais poderoso do mundo em 2025

O passaporte é muito mais do que um objecto obrigatório na mala de viagem. Dependendo do país de que é cidadão, pode influenciar (e muito) os países que pode visitar sem precisar de visto.

Todos os trimestres, o Henley Passport Index actualiza o ranking dos passaportes mais poderosos, com base no número de destinos que permitem entrada sem visto aos seus titulares (dados fornecidos pela Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA). E, em 2025, Singapura volta a liderar a lista.

Photograph: Sing Studio/Shutterstock

Os cidadãos deste pequeno estado do Sudeste Asiático têm acesso livre a uns impressionantes 193 países. São menos dois do que no mesmo período do ano passado, é verdade, mas ainda assim um número confortável face aos países que ocupam o segundo lugar: Japão e Coreia do Sul, ambos com entrada sem visto em 190 destinos.

O terceiro lugar da lista é ocupado exclusivamente por sete países europeus, todos com acesso sem visto a 189 países. Seguem-se outros sete países europeus (Portugal incluído) com acesso a 188 destinos.

Photograph: Shutterstock

Na décima posição estão a Islândia, a Lituânia e, de forma algo surpreendente, os Estados Unidos. Apesar de os EUA terem ocupado o primeiro lugar deste ranking em 2014, estão agora à beira de sair do top 10 dos passaportes mais poderosos – pela primeira vez na história do índice.

Estes são os passaportes mais poderosos do mundo em 2025

1. Singapura

2. Japão, Coreia do Sul

3. Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha

4. Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia

5. Grécia, Nova Zelândia, Suíça

6. Reino Unido

7. Austrália, Chéquia, Hungria, Malta, Polónia

8. Canadá, Estónia, Emirados Árabes Unidos

9. Croácia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia

10. Islândia, Lituânia, Estados Unidos

Pode consultar o relatório completo no site do Henley Passport Index.

