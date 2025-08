A Europa foi feita para caminhar. Há percursos que atravessam montanhas, florestas, vinhas e costas, passando por aldeias locais e paragens cénicas pelo caminho. Estes trilhos são as artérias naturais do continente, a ligar regiões e países como raízes que unem uma floresta inteira.

Enquanto muitos aventureiros preferem percursos famosos, como os Caminhos de Santiago ou o Tour du Mont Blanc que atravessa vários países, a plataforma de viagens Hellotickets decidiu destacar os trilhos menos conhecidos, que oferecem toda a beleza natural e biodiversidade da Europa mas sem as multidões. Parece que este Verão, a tendência é seguir pelos caminhos menos percorridos.

Começamos em alta (literalmente), a 2500 metros de altitude, no Alpe-Adria Trail, que arranca na montanha Grossglockner, a mais alta da Áustria, e desce por pinhais cobertos de neve e rios glaciais até aos vinhedos do Vale de Soča, na Eslovénia. A jornada continua até às falésias calcárias da costa adriática italiana, passando por cidades como Trieste, Tarvisio e Udine, onde, depois de percorrer 750 quilómetros, vai merecer cada garfada da massa que lhe chega à mesa.

Se prefere andar de bicicleta, o arquipélago finlandês de Åland, com mais de 6500 ilhas, parece um conjunto de degraus a ligar a Finlândia à Suécia. E o melhor? É ideal para pedalar. Pode circular de ferry entre ilhas ou pelas pontes pedonais que as ligam, mas convém fazer alguns desvios pelo caminho. Pedale até Kustavi e descubra a cultura local no museu da cidade, ou rume até Brändö para fazer um safari de focas. Continue a pedalar e acabará por chegar ao castelo de Kastelholm, uma das cinco fortalezas medievais da Finlândia. Pelo caminho, vai cruzar-se com paisagens de águas cristalinas, margens rochosas avermelhadas e florestas de bétulas e pinheiros.

Ficou com vontade de pôr os pés (ou rodas) a caminho? Veja a lista completa da Hellotickets abaixo.

Os trilhos escondidos mais bonitos da Europa

A pé

GR34, Bretanha, França

Camí de Cavalls, Menorca, Espanha

Alpe-Adria Trail, Áustria, Eslovénia e Itália

De bicicleta

Vía Verde de la Sierra, Andaluzia, Espanha

EuroVelo 6 (secção do Danúbio), Áustria

Arquipélago de Åland, Finlândia

Extra

Lechweg, Alemanha e Áustria

Trilhos em redor do Lago Bled, Eslovénia

Litoral da Eslovénia: de Piran a Koper

