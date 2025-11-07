Alvo de críticas de descuido, Jardim da Estrela está em “reabilitação” e mostra nova cara

Jardim da Estrela tem sido motivo de indignação para muitos lisboetas, que se queixam de desmazelo e aridez. Câmara está a reabilitar relvados desde Outubro.

várias intervenções realizadas de forma faseada pela Câmara Municipal de Lisboa. As zonas áridas em várias partes do Jardim da Estrela marcaram a imagem dos últimos meses, da Primavera ao Verão, para muitos dos que moram e frequentam o bairro. Depois de repetidos desabafos nas redes sociais e artigos de opinião mostrando indignação em relação a um dos espaços verdes com maior carga histórica de Lisboa, o Jardim da Estrela tem agora um aspecto mais verde e cuidado, na sequência das

"A reabilitação dos relvados e sistema de rega teve início em Outubro e abrange quatro zonas relvadas com maior degradação, num total de 3.285 m²", informa a autarquia, acrescentando que "a intervenção inclui a mobilização do terreno, protecção das árvores com mulch (estilha) e instalação de novos tapetes de relva". Ao mesmo tempo, têm sido plantados canteiros e estão também a ser instaladas novas vedações, com o fim de proteger as novas espécies e as áreas sob intervenção.

DR via CML Jardim da Estrela

Os canteiros, meu Deus, os canteiros! Relva queimada e erva seca. Flores murchas e mortas. O coreto está entaipado, tapado, para obras, com anos de atraso, já tiveram mesmo de mudar os tapumes. O desmazelo e o desprezo tomam conta da Estrela. Ainda há partes do jardim em bom estado. Mas pressente-se o triste declínio", escreveu. Em Julho, o sociólogo e morador da Estrela, António Barreto, escreveu no jornal Público um artigo intitulado "Voto no jardim", abordando os diferentes períodos por que passou o "seu" jardim, do auge de chiqueza ao desmazelo. "Em numerosos lanços dos caminhos, o pavimento está em vias de destruição, há alguns anos esburacado e em levantamento.. O coreto está entaipado, tapado, para obras, com anos de atraso, já tiveram mesmo de mudar os tapumes. O desmazelo e o desprezo tomam conta da Estrela. Ainda há partes do jardim em bom estado. Mas pressente-se o triste declínio", escreveu.

Rita Chantre Jardim da Estrela

Quando a Time Out visitou o local, em Agosto, durante uma reportagem acerca do estado de alguns jardins do centro da cidade, algumas intervenções de reabilitação de canteiros estavam em curso, mas uma boa parte do jardim eram áreas com plantas secas e murchas, bem como com terra seca, sem relva para sentar.