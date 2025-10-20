ANDA Conhecer Portugal: intra-rail torna-se gratuito para pessoas até aos 30 anos

Programa oferece seis noites em Pousadas da Juventude e viagens de comboio dentro do país. Até agora, era gratuito apenas para quem terminasse o secundário.

O programa ANDA Conhecer Portugal, lançado no Governo de António Costa, destinava-se a quem concluísse o 12.º ano entre 2023 e 2025, mas agora a iniciativa estende-se a todos os jovens até aos 30 anos. A iniciativa contempla o direito a dormir seis noites em Pousadas da Juventude e a viagens ilimitadas durante sete dias nos comboios urbanos, regionais e inter-regionais.

Para iniciar a viagem, é necessário o registo prévio no site do programa (com a Chave Móvel Digital) e o levantamento de um voucher. Uma vez recebido o documento por e-mail (que pode ser usado até 4 de Julho de 2026), é possível reservar de imediato as estadias (as seis noites de dormida devem ser consecutivas, exigindo-se um mínimo de duas noites em cada pousada). Já as viagens podem ser agendadas dois dias úteis depois.

Toda a iniciativa é gratuita, "mitigando as barreiras sócio-económicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial", pode ler-se no site da iniciativa.

