Um intra-rail para finalistas do secundário? Há um programa a oferecer viagens e estadia

Há quem ainda esteja em exames nacionais, mas com uma parte da cabeça a rondar as férias. Para esses, e para quem já concluiu o ensino secundário, o Governo investiu cerca de quatro milhões de euros, relativos ao ano de 2024, num programa de mobilidade, turismo juvenil e coesão territorial, em que não há "barreiras sócio-económicas" à viagem: o ANDA (Conhecer Portugal). A iniciativa, lançada no ano passado, regressou a 15 de Julho, oferecendo aos finalistas sete dias de viagens ilimitadas pela ferrovia nacional (nos comboios Intercidades, Regionais e InterRegionais, e nos urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra) e seis noites (consecutivas) nas Pousadas de Juventude de todo o país (com um mínimo de duas noites). Ficam fora do mapa as pousadas de Melgaço, Viseu, Serra da Estrela, Braga, Setúbal e Arrifana.

DR/CP Mapa dos caminhos de ferro

Os requisitos são ter o 12.º ano como um capítulo do passado e uma semana livre no calendário. Basta pedir o voucher do programa online (é necessário, para isso, que o certificado de habilitações já tenha sido emitido), planear a viagem com as respectivas reservas (os bilhetes de comboio devem ser levantados nas bilheteiras, havendo disponibilidade de lugares) e fazer a mochila. Não há um limite de idade e o prazo para realizar a viagem também não dá azo a pressas: quem obtiver o "diploma" no ano lectivo de 2023-2024 pode gozar as férias até 4 de Julho de 2025.

No próximo ano, os alunos que concluírem o ensino secundário voltarão a poder usufruir deste programa de mobilidade, promovido pela Movijovem, em parceria com a CP – Comboios de Portugal.

