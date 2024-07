The Color Run: as ruas de Oeiras vão encher-se de cor

São os cinco quilómetros mais felizes do planeta, anuncia a organização, e os mais coloridos também. Depois do arranque em Gondomar, a The Color Run está de regresso a Oeiras este sábado, 20 de Julho. Sem tempo cronometrado, o objectivo é que os participantes, ou Color Runners, a correr ou a caminhar, passem pelas várias estações e túneis com explosões de cor.

Este ano o tema é “Disco Tour”, por isso todos os participantes são convidados a usar os seus melhores outfits disco e, claro, a treinar os seus passos de dança. A partida será dada às 16.00, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, e esta será a primeira edição onde, ao longo do percurso, encontrará oito estações de animação diferentes, incluindo uma estação de espuma, um túnel sensorial, uma estação com música ao vivo e até uma estação com insufláveis.

O bilhete, que inclui um kit de participação que traz uma pulseira de acesso, uma t-shirt temática, uma headband, uma mochila, uma saqueta de cor e duas tatuagens removíveis, custa 25,90€ por pessoa. Se concorrer em equipa, com um mínimo de quatro participantes, fica-lhe por 23,90€ e as crianças até aos dez anos não pagam (apenas se quiserem o kit; 10€).

Criada em Março de 2011, com o objectivo de promover hábitos saudáveis e juntar famílias e amigos, o pó colorido utilizado pela The Color Run é feito de amido de milho, usado na Indústria Alimentar. “O que torna a corrida segura e adequada para todas as idades”, explica a organização, que destaca ainda o facto de o percurso ser adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, para que ninguém fique de fora.

No final da corrida ou caminhada, conte com sopradores, que o vão libertar do excesso de pó colorido, muita música, animação e foodtrucks para matar a sede e a fome.

Ponto de partida: Centro Desportivo Nacional do Jamor. 20 Jul, Sáb 16.00/ 16.30/ 17.00. 25,90€-23,90€

