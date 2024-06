Para os que dizem que estamos na Califórnia da Europa, a Linha é um belo postal. Surf, banhos de sol e bons restaurantes em frente ao mar. A meia hora de Lisboa – e à distância de um comboio – não faltam escolhas para estender a toalha na areia e ir a banhos no Verão, nem quilómetros de areia para correr ou passear o cão, no Inverno. De Algés a Oeiras, dizemos-lhe as melhores praias da Linha aonde ir. É isso mesmo, são as melhores praias em Oeiras, só tem de escolher, e quando a fome apertar não se esqueça: bons restaurantes na orla não faltam.

Recomendado: As melhores praias naturistas em Portugal